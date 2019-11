Никак не е желателно да забравите рожден ден на приятел или роднина, но това все пак може да се случи. За щастие, в съвременната цифрова епоха има много начини, по които може да организирате напомняме за рожденния ден на някого.

Най-често получаваме известия във Facebook, но все повече и повече хора се опитват да стоят настрана от социалната мрежа - или просто не добавят рожден ден в потребителския си профил, така че съществува риск да пропуснете важното събитие. Като допълнителен слой защита срещу подобни злополуки можете да добавите рождени дни и в Google Calendar.

Добавянето на рожден ден в календара звучи доста лесно, но не е толкова интуитивно, колкото може би си мислите. Има два основни начина за добавяне на рожден ден в Google Calendar, а от Phone Arena ще ги обяснят подробно.

Добавете рожден ден в Google Calendar чрез контактите си

Има едно важно нещо, което трябва да се знае за този метод. Google Calendar в момента няма вградена поддръжка за известяване за рожднни дни. Това означава, че ако не използвате календара си редовно, има голям шанс да пропуснете нечий рожден ден.

Стъпка 1: Отидете на контакта, за който трябва да добавите рожден ден в приложението си Contacts, докоснете „Edit contact” и после „More fields” в долната част.

Стъпка 2: Превъртете надолу, докато намерите полето за рожден ден и докоснете полето за дата, за да изберете датата. Натиснете „Save“.

Стъпка 3: Отворете приложението Google Calendar. Рожденият ден ще се покаже, когато Calendar се синхронизира с Contacts, но ако искате да ускорите процеса, докоснете трите точки в горния десен ъгъл и след това докоснете „Refresh”.

Същият този процес може да се използва за добавяне на различни важни годишни събития, свързани с вашите приятели и семейство. От падащото меню, което се вижда на Стъпка 2, вместо „Birthday“ можете да изберете да добавите годишнина в Google Calendar или дори персонализирано събитие по ваше желание.

Добавете рожден ден като повтарящо се напомняне

Ако задължително трябва да запомните рожден ден, дори ако той е на някой, който не е в списъка ви с контакти или просто искате по-бърз начин да добавите напомняне за рожден ден в Google Calendar, това е начинът да го направите:

Стъпка 1: Отворете приложението Calendar и докоснете иконата плюс в долния десен ъгъл, след което докоснете „Reminder“.

Стъпка 2: Добавете „[името на човека]’s birthday” или нещо подобно в текстовото поле за напомняне и изберете датата. След това докоснете „Does not repeat“ и изберете „Every year”.

Стъпка 3: Докоснете „Save“ в горния десен ъгъл.

Имайте предвид, че не можете да добавяте напомняния за минали дати, така че ако рожденият ден вече е преминал тази година, ще трябва да отидете на датата за следващата година, за да го добавите.



Можете също да зададете това напомняне с помощта на Google Assistant, като кажете „Okay, Google, remind me about [името на човека]'s birthday on [датата]“ и изберете да се повтаря всяка година.

