Дори и да заключвате екрана на телефона си, някой пак може да се опита да проникне в него. Ако се притеснявате, че злосторник се опитва да получи достъп до телефона ви и искате да имате фото доказателства, не пропускайте информацията на Make Use Of. Всяко от тези Android приложения ви позволява да използвате предната камера на устройството си, за да заснемете този, който въвежда грешно паролата на телефона ви. Преди да инсталирате едно от тези приложения, обаче трябва да знаете няколко неща, които са общи за всички за тях. Първо, те не могат да наблюдават опитите за отключване на устройството ви с пръстов отпечатък. Android не позволява на приложенията да видят дали отключването с пръстов отпечатък е било успешно или не. По този начин тези приложения работят само за улавяне на неправилно въведени ПИН кодове, пароли или модели. Второ, всички тези приложения изискват да ги зададете като администратори на устройството. Това е специално разрешение на Android, което им дава възможност да наблюдават опитите за отключване на екрана. Когато активирате това, Android ще ви покаже съобщение, че по този начин позволявате на тези приложения да изтрият данните на вашето устройство след твърде много грешни опити за отключване. Това обаче е общо предупреждение и нито едно от приложенията по-долу няма да изтрият данните в устройството ви. И накрая, преди да може да деинсталирате тези приложения, ще трябва да им отнемете администраторските права. 1. Lockwatch Lockwatch е лесно за използване приложение. След като го активирате ще получите имейл, когато някой се опита да проникне в телефона ви. Той ще включва снимката на злосторника, GPS местоположението на вашия телефон и карта на района. Приложението има Premium функции, до които получавате достъп след еднократно заплащане на сумата от $ 4. Тези функции включват възможност да получите сигнали, ако СИМ картата на телефона ви се промени или някой изключи телефона ви. В имейла ще получите аудио и три снимки вместо една. 2. Third Eye Друга възможност е приложението Third Eye. То ви дава възможност да зададете броят на опитите за отключване от едно до пет. Това приложение също предоставя малко допълнителна информация. „The Last Unlock Time“ ви позволява да знаете кога за последен път е бил използван телефонът ви, а „Unlock log“ предоставя времева граница, когато телефонът ви е бил отключен. Табът „Photo Log“ съдържа снимки на хората, които са се опитвали да се логнат в телефона ви. Ако не ви харесва да получавате снимки на натрапниците по имейл и предпочитате да ги имате на устройството си, Third Eye е достоен вариант. Приложението е безплатно, но се поддържа от реклами. 3. CrookCatcher Друг солиден избор е CrookCatcher, приложението използва атрактивна тъмна тема със зелени акценти. Използвайте настройките, за да коригирате опциите. И тук може да зададете броят на опитите за отключване от едно до пет. CrookCatcher е прилична безплатна опция. Приложението има и платен вариант – CrookCatcher Premium. Цената е $ 3. Вижте 8 полезни съвета за по-добра сигурност в смартфон с Android