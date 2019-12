Повечето потребители използват парола за отключване на своите компютри. В различни ситуации може да искате по-бързо да се логнете в Windows 10, което е възможно, ако блокирате функцията. Това може да стане с няколко кликвания в менюто на операционната система.

Сами преценете дали предпочитате бърз и лесен достъп до компютъра или искате да предпазите поверителните данни, които съхранявате с парола. Ако решите, е искате да се логвате максимално бързо трябва да следвате тези стъпки, според BusinessInsider:

1. Кликнете върху Start менюто и въведете командата "netplwiz" в полето за писане на текст.

2. Най-релевантният резултат ще трябва да е програма, която носи същото име.

3. Стартирайте програмата, като кликнете върху името "netplwiz".

4. Открийте опцията "Users must enter a name and password to use this computer", която е разположена в секцията "Users".

5. Премахнете отметката и запазете промените с бутона "Apply".

6. Най-вероятно ще бъдете подканени да въведете паролата си.

7. Финализирайте процеса с избора на "OK".

Имайте предвид, че премахването на паролата при логин означава, че всеки който има достъп до компютъра може да го използва. Това може да не е оптималният вариант, ако съхранявате чувствителна информация, която не искате да попадне в чужди ръце. Все пак можете да повторите гореизброените стъпки, за да активирате отново функцията за логин с парола в Windows 10, ако промените своето решение.

Oще от Digital: Как да използваме стари игри и софтуер в Windows 10