Google Photos е впечатляваща услуга, която предлага неограничено пространство за колекцията от снимки и е предварително инсталирано приложение на смартфоните с Android. Компанията непрестанно ъпдейтва Photos с нови функционалности и подобрения, които да улесняват работата на потребителите. Вече разбрахме, че Facebook работят над интеграция с Google Photos. Tази функция е добро решение да направите резервно копие на своите снимки и видео клипове, които съхранявате в социалната мрежа. Тестовете на компанията изглежда са приключили, тъй като TechCrunch ни информират, че новия инструмент за прехвърляне на съдържанието в Google Photos вече е достъпен. Ако използвате функцията няма да се налага сами да копирате, изтегляте и запазвате снимките и клиповете на своето устройство, а директно да ги прехвърлите в Google Photos. Така ще си спестите ценно време, а съдържанието ще може да видите от всяко устройство с интернет, след като се логнете в своя Gmail акаунт. За да откриете и тествате новият инструмент е необходимо да отворите менюто с настройки на Facebook и да изберете опцията "Тransfer a copy of your photos or videos". След това верифицирайте своя профил с потребителското име и парола в Google. Facebook ще ви покаже нотификация, когато трансфера на файловете е финализиран. Всъщност функцията представлява един от редките пъти, в които социалната мрежа си партнира по подобен начин с друга компания. Не се случва често Facebook да ни окуражават да споделяме личната си информация в услугите на външни компании. Другият любопитен момент е, че "Photo Transfer Tool" ще бъде оптимизиран и за други популярни платформи. Така например Microsoft вече разкриха плановете си да интегрират функцията към OneDrive, което ще се случи още с iCloud и Тwitter. Oткриването на съдържание в Google Photos е максимално бърз процес, тъй като използва алгоритмите за търсене на Google.