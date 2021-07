Microsoft Teams е платформа, която е доста популярна сред бизнес средите и обикновените потребители. Софтуерният гигант постоянно актуализира приложението с нови функционалности, които улесняват комуникацията. От началото на пандемията досега Microsoft Teams претърпя доста промени, които го превърнаха в още по-добро решение за крайните потребители. Едно от подобренията, които видяхме е интеграцията на Together Mode режима в приложението за видеоконференция. Както името подсказва функцията работи като създава виртуален аватар на потребителите, който след това е разположен в дигитална конферентна зала, където са и другите участници. По този начин без да присъствате на живо се създава усещане за реална комуникация. Изкуственият интелкт се грижи да бъдете позиционирани достатъчно добре, за да не скривате останалите потребители и да сте видими за всички. Досега бе необходимо да се включат поне пет души, за да стартирате виртуална стая с Together Mode функцията. Мicrosoft искат да подканят повече хора да изпробват възможностите на Teams и сега премахват това ограничение. Вече се провеждат тестове, които ще позволят на потребителите да стартират разговор с Together Mode, дори когато има само двама участници. Това е подходящо за провеждане на лични разговори и е функция, която Microsoft очакват да допадне на доста хора. Засега новият режим в Together Mode на приложението е налично в Developer Preview версията. Можете да стартирате приложението и да изберете символа с форма на елипса до профилната снимка в горния ъгъл. Изберете About и проверете Developer Preview секцията. Ако използват работен акаунт може да виждате опцията, тъй като вашата компания е ограничила достъпа до нея. Имайте предвид, че функцията има тестов характер и все още е възможно да възникнат необичайни бъгове. Още от Digital: Microsoft Teams ще улеснява блокирането на досадните шумове от потребителите