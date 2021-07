Microsoft и Google ще комбинират усилия в нов проект, който обещава да оптимизира някои от най-полезните команди, като например Copy and Paste. Двете компании разработват нови софтуерни инструменти и API интерфейси, които да осигурят поддръжка за повече файлови формати. Водещи браузъри като Google Chrome и Edge са лимитирани само до някои от най-популярните стандарти, сред които JPEG, PNG и HTML. Съвместен екип на Microsoft и Google вече работят над т.нар. "Pickle Clipboard API", който ще увеличи значително разнообразието от файлове, които използваме в Clipboard. Предимствата в новия пакет от инструменти ще позволят да се използват модифицирани формати предназначени специално за уеб приложения, съобщава DigitalTrends. Потребителите ще могат да копирате и поставят .docx файлове използвани от Microsoft Word и TIFF графичния формат за споделяне на съдържание между уеб и десктоп приложенията. Разширяването на възможностите на Copy and Paste функцията ще позволи на разработчиците да осигурят оптимизация за т.нар. Progressive Web Apps (PWA) приложения. Така например продукти на Google като Google Sheets и Google Docs биха поддържали файлове популярни сред Office 365 приложения, като Word и Excel. Интеграцията на общия стандарт ще бъде улеснена от факта, че Microsoft Edge е разработен със същия енджин, който използва Google Chrome. Съвместният проект на Microsoft и Google е сериозна предпоставка, че Copy and Paste функцията ще става още по-полезна. Oще от Digital: Kак изглежда Copy и Paste в реалния живот (Видео)