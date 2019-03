От години Facebook дава на много технологични компании специален достъп до информацията на потребителите. Тези партньорства помогнаха на Facebook да привлече нови потребители, да увеличи приходите си от реклама и да се вгради в сайтовете. Ето част от компаниите, с които Facebook споделя нашите данни, според New York Times. 1. Yahoo През 2011 година Yahoo и Facebook обявиха партньорство. Тогава стана ясно, че Yahoo ще си партнира с Facebook за интеграция на потребителите си в социалната мрежа. Yahoo заяви, че хората, които са избрали новите му функции, ще видят приятелите си във Facebook и статиите, които те са чели ще излизат в началото на сайта Yahoo News. Както и с много други подобни социални опити от това време, интеграцията не проработи толкова добре, колкото се надяваха компаниите, и скоро приключи. Въпреки това Yahoo поддържи да има специален достъп до данните на повече от 80 000 профила, според вътрешни документи на Facebook. Разбира се, изобщо не е ясно какво е направила компанията с тази информация. Говорител на Yahoo заяви, че компанията не използва информацията за реклама. 2. Netflix и Spotify Netflix и Spotify са получили достъп до съобщенията на потребителите на Facebook, тъй като си партнират с компанията за да предложат функции, които позволяват на хората да предлагат на приятели филми, телевизионни предавания и музика. В Netflix, например, след гледане на филм, зрителят ще бъде подканен да се свърже с Facebook и да го препоръча. От Netflix съобщиха за споразумението си с Facebook през 2014 година. За да постигне такова споделяне, приложението Netflix трябваше да може да изпраща Facebook съобщения. Но на Netflix бе дадена възможността не само да изпраща лични съобщения, но и да ги чете, пише и изтрива, както и да вижда всички участници в разговорите. Говорител на Netflix заяви, че компанията не е наясно, че е получила такива големи правомощия и разбира се никога не се е възползвала от тях. Netflix деактивира функцията около година след като беше въведена, но документите показват, че компанията все още има достъп до съобщенията на потребителите. Spotify, която продължава да предлага своя подобна функция за препоръчване, също заяви, че не знае за това да има по-специален достъп. 3. ‘Instant Personalization’ Facebook, в стремежа си да достигне до всички кътчета на мрежата със своята социална мрежа, споделя данни с няколко големи уебсайта в програма, наречена ‘Instant Personalization’. В нея участват търсачката Bing на Microsoft и сайта Rotten Tomatoes. Участниците в програмата имат достъп до имената на потребителите на Facebook, пола им, снимките в профила им и всяка друга информация, която са направили публично достояние. В началото на 2010 година, ако хората са посещавали един от тези партньорски сайтове, докато са били логнати във Facebook, синя лента на екрана им казвала, че сайтът получава техните данни от Facebook, за да персонализира видяното. Например, хората могат да видят какви филми харесват техните приятели или да получат персонализирани резултати от търсенето, базирани на предпочитанията, събрани от Facebook. В крайна сметка Facebook премахна тази функция, но продължи да позволява на някои сайтове, включително Bing и Rotten Tomatoes, да имат достъп до много от същите данни, които те са получавали преди това. 4. 'Хора, които може би познавате' Вътрешните документи хвърлят светлина върху функцията на Facebook, наречена „Хората, които познавате“. Преди време Gizmodo и други сайтове съобщиха, че инструментът е препоръчвал контакти между хора, които са пациенти на един и същ психиатър. После стана ясно, че ако сте били с някого на едно и също място ще го видите в лентата 'Хора, които може би познавате'. Това предизвикало подозрения, че компанията следи отблизо местоположението на потребителите и слуша техните разговори. Facebook споделя информация с други компании и на свой ред получава данни за контактите на хората – данните се използват от Facebook за разработване на сложни модели от приятелски мрежи и предлагане на повече връзки, показват документите. Партньорите, които подават информация към инструмента са Amazon, Yahoo и китайската компания Huawei. 5. Ню Йорк Таймс The Times е една от деветте медийни компании, посочени в документите, разработили приложение за социално споделяне. Тяхното е наречено TimesPeople и излиза през 2008 година. Инструментът използва списъците с приятели на потребителите на Facebook за да им позволи да споделят статии и да отправят препоръки към други читатели. Функцията беше затворена през 2011 година, но The Times продължава да има достъп до тези данни. Вижте най-големите проблеми в сигурността на Facebook