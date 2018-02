Вече ви информирахме, че Huawei P20 Plus ще има Always On дисплей и мощна 4000mAh батерия. Устройството ще бъде представено заедно с други два модела от новата серия на специално събитие, което ще се проведе на 27 март. Официалните продажби на европейския пазар стартират през март. Едно от най-интересните подобрения в смартфона ще е свързано с неговите камери, тъй като Huawei P20 Plus ще има три обектива в задната част. Нови изображения от популярния производител на аксесоари за мобилни устройства Laudec потвърждава, че устройството ще има три обектива на гърба. Снимките показват и ултратънките рамки около дисплея, който заема почти цялото пространство в предната част на смартфона, предаде PhoneArena. Много е вероятно и другите два Huawei P20 смартфона също да са оборудвани с три камери на гърба, които ще са произведени от германския бранд Leica. Huawei P20 Plus Възможностите за мобилна фотография няма да е единственото предимство на Huawei P20 Plus, който също така ще има мощен процесор Kirin 970 и ще работи с Android Oreo. След броени дни ще разберем и каква ще е цената на смартфона на европейския пазар. В заключение ще отбележим, че Huawei вече разработват смарт система за 3D лицево разпознаване, която може да бъде интегрирана към P20 Plus. Вижте как използваме смартфоните си в България