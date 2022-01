Microsoft активно подканват все повече потребители да започнат да използват Windows 11. Aктуализацията предлага много промени и новости, които допълнително улесняват работата и възможностите на платформата. Една от най-интересните функционалности, която ни очаква е поддръжката за Android приложения. В момента се работи над оптимизация на заглавия от Amazon Appstore. Въпреки лимитираната селекция това е добър начин потребителите да изпробват мобилен софтуер на своите компютри. Добрата новина е, че Google ще осигурят поддръжка на Android игри за Windows през 2022г. Компанията вече потвърди, че работи над този проект, който със сигурност ще направи Windows 11 още по-атрактивен избор за масовите потребители. Oфициалната поддръжка на приложения за Android ще се осигурява, чрез Google Play Games. За разлика от геймърската платформа Google Stadia няма да играете в облака, а ще трябва да инсталирате игрите на вградената памет на компютрите. Aмбициозният проект преминава към следващата важна фаза на развитие, тъй като Google потвърдиха, че стартират бета версия, която да осигури интеграция на Play Games за Windows 11. Toва ще позволи на геймърите да могат да се забавляват с каталог от Android приложения, които са достъпни от софтуер създаден от Google специално за операционната система. Първоначално ще бъде ограничен достъпа до бета версията за малък брой потребители в определени държави, съобщава xda-developers. Тестовете ще продължат в следващите месеци, когато вероятно повече хора ще могат да изпробват Google Play Games за Windows 11. Първите заглавия, които са част от проекта включват Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration и Three Kingdoms Tactics. Минималните изисквания за достъп до Google Play Games ще изискват поне Windows 10 (Version 2004), наличието на SSD, геймърски GPU, осемядрен процесор, 8GB RAM, 20GB памет и активирана хардуерна визуализация. Oще от Digital: Мicrosoft ще направят Windows 11 по-бърз през 2022г.