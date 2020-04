Опитите на Xerox да купят бизнеса на НР Inc. датират още от последните месеци на миналата година. Вече бяха отправени няколко оферти, предлагащи комбинация от кешово плащане и акции в общата компания. От HP Inc. oбаче отхвърлиха всички направени предложения, което накара Хerox да възприемат по-агресивен подход за постигане на целите си. Още в края на януари Xerox номинираха 11 свои кандидати за членове на борда на директорите на HP Inc. в опит да спечелят доверието на самите акционери. Този подход предизвика противоречиви коментари сред пазарните наблюдатели. Сега разбираме, че Xerox официално са се отказали от агресивните опити да придобият HP Inc. Според нова информация на Reuters една от водещите причини за промяната в стратегията им е световната пандемия от коронавирус, който продължава да блокира десетки милиони потребители. В момента епицентъра на заразата е САЩ, което закономерно оказва влияние върху плановете на Xerox и желанието им да купят официално HP Inc. Само преди няколко дни от Xerox потвърдиха , че ще отложат всички предвидени срещи с инвеститори на HP Inc., докато не бъде овладявана ситуацията с COVID-19. Последните събития могат да се възприемат като победа за новия главен изпълнителен директор на HP, който пое управлението на компанията през ноември. В същото време настоящият шеф на Xerox и бивш бизнес мениджър на HP и IBM, Джон Визентин едва ли е доволен от развоя на събитията. Миалиардерът Карл Икан, който притежава големи дялове и в двете компании вероятно също е разочарован. Първоначалната идея на Xerox бе да опита да убеди членовете на борда на директорите да лансират тяхната концепция на годишната среща през май. Промяната в стратегията на компанията означава, че това няма да се случи. Все пак остава отворена възможността HP Inc. и Xerox да си асистират в дългосрочен план, за да редуцират финансовите поражения върху бизнеса им, които ще предизвика коронавируса. На този етап изглежда, че събитията ще се успокоят поне преди следващата годишна среща на акционерите на HP Inc, която по план ще е през пролетта на 2021г. Oще от Digital: Ето какъв е новият план на Xerox за придобиване на НР