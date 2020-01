ОnePlus започнаха да разпространяват покани до своите партньори за събитие, което ще се проведе на 13 януари. Очаква се на тази дата компанията да демонстрира възможностите на нова технология за производство на дисплеи за смартфоните. Освен часа и датата разбираме, че водещият акцент ще бъде "OnePlus 2020 Screen Communication Meeting". Няма да е изненадващо, ако предстоящата премиера ще е свързана с OnePlus Concept One - първият смартфон с невидима задна камера. Интересната концепция описва устройство, което има покритие в задната част скриващи сензорите на oсновната камера. В същото време снимката в поканата показва безрамков дисплей, който няма никакви компоненти в предната част. По всичко личи, че OnePlus искат да адаптират дизайна на Concept One и към самия екран. Със сигурност ще научим повече за плановете на компанията в пазара на смартфони от висок клас по време на събитието насрочено за 13 януари. Премиерата на дисплей с честота за опресняване на кадрите от 120Hz също е възможен вариант, тъй като сегашните им модели имат 90Hz дисплеи, съобщава GizmoChina. Припомняме ви, че OnePlus Concept One бе показан за първи път на CES 2020 преди броени дни и привлече голям интерес със своя дизайн. След като активирате камера приложението трите обектива в задната част стават видими, като OnePlus твърдят, че са нужни 0.7 секунди на стъклото да скрие или покаже самите обективи. Още от DIgital: 6 неща, които ще могат бъдещите смартфони с Android