Samsung също следват стратегията да разработват собствен потребителски интерфейс в допълнение към Android. Смартфоните на компанията работят с One UI, който включва специални оптимизации и нови функционалности. Последната версия на интерфейса е One UI 3.1, която е налична за флагманите на Samsung. В миналото компанията често е обвинявана, че не разпространява достатъчно бързо софтуерните ъпдейти към смартфоните Galaxy. Факт е, че през последните години се забелязва сериозерн прогрес в това отношение. Корейският производител също така потвърди, че новите смартфони на Samsung ще получават четири години ъпдейти за сигурност. Потребителите могат да се възползват и от редовни месечни пачове за сигурност. Ако сте собственик на премиум смартфоните на компанията от 2019г. е добре да знаете, че вече започнаха ъпдейтите към One UI 3.1. за някои по-стари модели на Samsung. Това са Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10 и Galaxy Fold, съобщава SlashGear. Гореизброените устройства вече работят под управлението на Android 11, което гарантира и актуалния месечен ъпдейт за сигурност на Google. Изчистеният интерфейс на Samsung One UI 3.1 не е единственото предимство, тъй като има няколко новости, в сравнение с One UI 3.0. Любителите на мобилната фотография ще имат възможността да използват някои камера функционалности, които дебютираха в Samsung Galaxy S21 серията. Сред тях са функции като Object Eraser и Single Take 2.0, които улесняват снимането на по-добри кадри и изрязването на обекти в снимките. Актуализацията включва още и "Privacy Share", която се грижи данни за местоположението да бъдат изтрити от изображенията, които споделяте с други потребители. One UI 3.1 оптимизира работата на функцията Eye Comfort и автоматичното превключване със слушалките Galaxy Buds Pro. Потребителите на Windows вече не се нуждаят от USB кабел, за да стартират DeX на своя лаптоп или настолен компютър. Всичко, от което се нуждаят, е компютърът с Windows и съвместим телефон Galaxy, работещ с One UI 3.1, да бъдат в една и съща мрежа. Още от Digital: Графичният интерфейс One UI 3.0 ще е наличен за над 90 смартфона на Samsung