HMD Global могат да се похвалят с доста добро представяне в пазара на смартфони през последната година. Компанията вече предлага разнообразно портфолио от модели в различни класове, с което привлича потребителите. Всички собственици на устройствата с бранда Nokia ще получават бързи ъпдейти към Android и ще получават софтуерна поддръжка поне три години. Сега разбираме, че HMD Global работят усилено над Android Pie актуализацията за Nokia 5.1 Plus. Информацията бе потвърдена от компанията, които изразиха увереност, че ъпдейта към новата платформа ще е достъпен за потребителите преди края на годината. Тук е момента да споменем, че заради мобилните оператори може да има известно забавяне, но дори и това няма да отложи твърде дълго премиерата на Android 9.0 Pie за Nokia 5.1 Plus. Припомняме ви, че HMD Global вече потвърдиха, че четири от популярните им смартфони ще бъдат ъпдейтнати през октомври и ноември. Това са Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, които ще бъдат актуализирани до края на месеца, както и Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco, които очакват ъпдейта през ноември. Допълнително ще разберем точно кога HMD Global ще са готови с Android 9.0 софтуера за Nokia 5.1 Plus. Със сигурност, обаче можем да кажем, че компанията се справят добре с обещанието максимално бързо да ъпдейтват устройствата си към новата версия на мобилната платформа.