Вярвате или не, има някои добри безплатни игри за Android, които си заслужава да бъдат изтеглени. Така че, ако търсите мобилни игри, които могат да ви предложат часове забавление, без да е необходимо да харчите пари за тях, тогава не пропускайте информацията на Android Police. ANOTHER EDEN The Cat Beyond Time and Space Another Eden е мобилна JRPG, която предлага приятно изживяване. Играта е проектирана от хората, които стоят зад серията Chrono Trigger, така че може даочаквате наистина добра история. AnimA ARPG (2020) Ако харесвате екшън RPG в стил като серията Diablo, тогава трябва да проверите AnimA ARPG. С AnimA ARPG очаквайте качествена графика и феноменална музика. Call of Duty®: Mobile Играта не само съдържа множество от любимите нива на Call of Duty, но и се представя отлично, без значение дали решите да играете с контролите на сензорен екран или с физически контролер. Dota Underlords Dota Underlords е игра на Valve, изградена от MOBA Dota 2. Играта е от жанра Auto Chess, който в последно е време е доста популярен. Идеята да се подреждат различни уникални герои на шахматна дъска се оказа много вълнуваща за геймърите. Plague Inc. Plague Inc. е игра симулация за разпространението на вируси, при която заразяването на целия свят е целта ви. Доста забавно! Наскоро играта беше забранена в Китай, сякаш самата игра причинява коронавирус. Mekorama Създателите на Mekorama са черпили вдъхновение от Monument Valley, но за щастие, тази игра предлага много повече съдържание. Има над 50 нива, които да изследвате, и въпреки че тя е много релаксираща игра, някои пъзели са истинско предизвикателство. Dadish Играта е балансирана добре – предлага предизвикателства, но никога не е прекалено трудна и макар да има само 40 нива, това не е ограничение. Със сигурност ще поискате да я започнете отново. Brawl Stars Създателите на Clash of Clans и Clash Royale пуснаха Brawl Stars в Play Store през 2018 г. и досега тя се радва на огромен успех. В основата си това е мултиплейър афера, която комбинира куп различни жанрове. Играта предлага няколко различни режима от които може да избирате. Вижте най-добрите облачни услуги за стрийминг на видео игри