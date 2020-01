Приложения за Windows като Movies & TV и Windows Media Player позволяват възпроизвеждане само на някои видео формати. Ако искате да възпроизвеждате неподдържани видео формати, ще трябва да използвате видеоплейър или кодек на трети страни или да конвертирате файла. Ако не сте сигурни дали Windows поддържа формата на вашия видеофайл, отворете приложението Movies & TV или Windows Media Player и опитайте да отворите файла. Ако получите грешката „Format is not supported” ще трябва да опитате един от методите по-долу, описани от How To Geek. Използвайте видеоплейър на трети страни Приложението Movies & TV поддържа само някои често срещани формати като MOV, AVI и MP4. Windows Media Player поддържа редица други типове файлове, но то не е от тези приложения, които са предварително инсталирани в системата. Тъй като приложението Movies & TV не поддържа всички видео формати, а Windows Media Player не е актуализиран от десетилетие, най-добрият начин за възпроизвеждане на неподдържани видео файлове в Windows 10 е използването на видеоплейър на трети страни като VLC Media Player, MPV и PotPlayer. Променете видео плейъра по подразбиране Ако искате да използвате плейър на трета страна като медиен плейър по подразбиране, ще трябва да промените това в настройките на Windows 10. Можете да получите достъп до тях от Settings като кликнете с десния бутон върху бутона „Start“ в лентата на задачитем а след това и бутона „Settings“. След това изберете Apps –> Default Apps. В менюто „Default Apps” кликнете върху съществуващия видео плейър. Ако е инсталирано, приложението Movies & TV вероятно ще бъде по подразбиране. Изберете желания от вас медиен плейър от падащия списък. След като бъде избран, Windows ще отвори всички видео файлове, които открие, като използва вместо това избрания от вас плейър. Инсталирайте допълнителни видео кодеци Кодекът е вид софтуер, който „декодира“ видео файлове в подходящи изображения и аудио. Ако на компютъра ви липсва подходящ кодек за формата на вашия видео файл, видеото няма да се зареди. Можете да изтеглите и инсталирате видео кодеци на трети страни на вашия компютър, за да заобиколите проблема. Внимавайте обаче, защото незаконните сайтове за стрийминг поддържат злонамерени реклами за изтегляния на кодеци, които могат да навредят на вашия компютър. За да избегнете този риск, изтеглете K-Lite Codec Pack - дин от най-популярните видео кодеци, който поддържа значителен брой видове файлове, включително FLV и WebM. За да започнете, изтеглете K-Lite Codec Pack и стартирайте инсталатора, който по подразбиране ще бъде в режим „Normal” на инсталиране, с предварително зададени настройки. Ако искате да персонализирате изберете „Advanced”. Кликнете върху „Next”, за да преминете към следващия етап на инсталиране. Ще трябва да изберете предпочитания от вас видео плейър. Ако използвате приложението Movies & TV и изберете този кодек като предпочитан от вас, инсталаторът ще ви информира, че няма да работи. Ако използвате VLC, ще получите подобно предупреждение. VLC съдържа собствен набор от видео кодеци, така че това не е необходимо. Потвърдете другите настройки на инсталацията, след което кликнете върху „Next”, за да продължите. Следващите няколко етапа ще се появят, ако сте избрали опцията „Install MPC-HC as a Secondary Player” на предишния екран. Потвърдете настройките за Media Player Classic плейъра на K-Lite и кликнете върху „Next”, за да преминете към следващия етап. Потвърдете следващия етап от настройките на K-Lite Media Player Classic. Този етап е предварително зададен, така че натиснете „Next”, за да продължите, освен ако не искате да промените опциите за хардуерно ускорение за K-Lite Media Player Classic. Задайте вашите езикови опции за субтитри и надписи на следващия етап. Изберете вашите първични, вторични и третични езици от падащите менюта. След като сте готови, кликнете върху „Next”. Изберете предпочитаната звукова конфигурация в следващото меню. Това също е предварително зададено, така че ако предпочитате, използвайте настройките по подразбиране и кликнете върху „Next”, за да продължите. Ако бъдете попитани, откажете всички допълнителни софтуерни опции на следващия етап, като кликнете върху бутона „Decline”. Накрая, проверете двукратно вашите опции за инсталиране на K-Lite и кликнете върху бутона „Install”. След като инсталацията приключи, кликнете върху бутона „Finish”. Преобразувайте в друг видео формат Ако държите да използвате приложението Movies & TV единствената ви възможност е да конвертирате неподдържаните видео файлове във формати, които стандартният плейър на Windows може да отвори. Има няколко начина да направите това. Съществуват онлайн сайтове, които автоматично ще конвертират видео файловете ви в други формати, но най-сигурният начин е да VLC. VLC има вградено меню за потребителите, които искат да конвертират видео и аудио файлове във формати, които Windows поддържа, като MOV, AVI, MP4 и други. Вижте най-добрите Windows приложения за редактиране на видео