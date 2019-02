Sony се очаква да са доста активни на предстоящото изложение в Барселона, където ще представят нова серия смартфони с Android. В интернет вече се появиха данни, разкриващи подробности за три предстоящи модела на компанията. Това са Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus, които ще дебютират на MWC 2019 заедно с дългоочаквания Xperia XZ4. Oказва се, че в последният момент е настъпила любопитна промяна в стратегията на компанията, предаде XperiaBlog. Според информация на популярния блогър Роланд Куандт от Sony ще представят смартфоните Xperia XA3 и XA3 Plus с различни имена. Японският производител ще стартира продажбите им на пазара като Xperia 10 и Xperia 10 Plus. В своя публикация в Twitter той допълни, че данните са потвърдени от негови източници работещи в сферата на търговията. Роланд Куандт допълни още, че е виждал маркетингови материали на смартфоните. Изборът на името Xperia 10 е любопитно решение, което ще внесе съществена промяна в начина, по който Sony обозначават моделите Xperia. В момента няма информация дали подобно нещо ще се случи с Xperia XZ4 или промяната ще обхване само предложенията им в средния ценови клас. Xperia X10 и Xperia X10 Plus ще имат 6" и 6.5" дисплеи със съотношение на екрана от 21:9, 64GB вградена памет, 3GB/4GB RAM и ще работят с Android Pie, като в задната част вероятно ще има двойни задни камери. Още от Digital: Какви ще са тенденциите при смартфоните през 2019г.