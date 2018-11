Samsung Galaxy S10 ще се превърне в един от най-важните продукти в историята на компанията и ще отбележи подобаващо навършването на десет години от премиерата на първия модел от серията. Устройството ще има ключово значение за стратегията на компанията в индустрията през 2019г. Очаква се компанията да реализира премиерата на поне две версии, като едната ще предложи и поддръжка за 5G мрежи. Не бива да забравяме, че в началото на 2019г. ще видим и първия гъвкав смартфон на Samsung. Последните данни на AndroidCommunity разкриват много интересни детайли за подобренията, които ще видим в стандартната версия на смартфона. Кодовите версии на Galaxy S10 са Winner и Beyond, като те ще предложат и сензор за пръстов отпечатък, който е вграден в дисплея. В задната част ще бъдат разположени три камери, чиято резолюция все още не е известна. Любопитен факт е, че Galaxy S10 ще работи с интерфейса One UI, който е създаден специално за гъвкавите смартфони на компанията. Данните разкриват, че в предната част ще има специален прорез на екрана, в който ще бъде разположена селфи камерата. Много е вероятно Samsung Galaxy S10 да е базиран на дизайнерския език Infinity-O, над който вече се работи усилено. При всички положения можем да кажем, че подобренията в устройството ще са доста, като особено внимание привлича One UI интерфейса. Това ще промени изцяло начина, по който изглежда софтуера на Galaxy S10, който ще е базиран на Android Pie. Oще от Digital: Колко бърз ще е процесора на Samsung Galaxy S10