От Independent UK информират, че Apple са разкрили кои са най-популярните приложения за 2019 година и тези, които компанията смята, че са най-добрите. Приложението Spectra Camera, което използва изкуствен интелект за създаване на изображения с продължителна експозиция и може да накара хората да изчезнат, е любимото приложение на Apple за годината. Но то не се оказва най-популярното. В класацията на най-използваните приложения попадат очаквани имена като WhatsApp, Instagram, Snapchat и YouTube, както и по-нови приложения като TikTok. Всяка година Apple разкрива както своя избор за най-добри приложения, така и най-изтеглените приложения от App Store. Този път победителите бяха обявени по време на „специално събитие“ на Apple проведено в Ню Йорк, на което бяха уважени разработчиците, които са ги създали. Необичайното беше, че Apple не използва събитието, за да направи каквито и да било анонси или да разкрие нови продукти, а вместо това изтъкна разработчиците, които предоставят приложенията си чрез платформата на компанията. Apple също така присъди награда за Apple Arcade за първи път, след старта на абонаментната услуга по-рано тази година. Беше спомената и играта Sayonara Wild Hearts, която беше високо оценена от критиците. Освен своите награди и топ класации, Apple посочи две тенденции на годината, като едната е в игрите, а другата – в приложенията. При игрите, темата на годината е била „Blockbusters Reborn“, тъй като най-накрая пристигали различни лицензи от други платформи в мобилния свят. Бяха посочени и игрите Mario Kart Tour, Minecraft: Earth, The Elder Scrolls: Blades, Pokemon Masters и Call of Duty: Mobile като пример за заглавия, които отдавна са били популярни на други платформи и най-сетне ги има и в App Store. При приложенията тенденцията през годината е „The Storyteller Within“. От компанията посочиха, че голямо разнообразие от приложения имат за цел да позволят на хората да се изразяват по-добре. И тук могат да бъдат споменати Unfold, Anchor, Canva Stories, Over и Spark Camera. За игра на годината беше обявена Sky: Children of the Light. Flow by Moleskine получи награда за най-добро приложение за iPad за годината, а Hyper Light Drifter беше обявена за игра номер 1 на годината за iPad. Най-изтегляните приложения и игри през годината са: Безплатни приложения за iPhone : 1. WhatsApp Messenger 2. Instagram 3. Snapchat 4. YouTube: Watch, Listen, Stream 5. Messenger 6. Facebook 7. Spotify: Get music and podcasts 8. TikTok - Make Your Day 9. Netflix 10. Google Maps - Transit & Food 11. FaceApp - AI Face Editor 12. Uber Eats: Food Delivery 13. Amazon 14. Gmail - Email by Google 15. Wish - Shopping Made Fun 16. Uber 17. Just Eat - Food Delivery 18. Twitter 19. Microsoft Outlook 20. eBay Shopping - Buy and Sell Платени приложения за iPhone 1. Driving Theory Test 4 in 1 Kit 2. Official DVSA Theory Test Kit 3. The Wonder Weeks 4. Forest - Stay focused 5. Facetune 6. Dark Sky Weather 7. Squeezy NHS Pelvic Floor App 8. Ski Tracks 9. TouchRetouch 10. Afterlight — Photo Editor 11. kirakira+ 12. Toca Hair Salon 3 13. Procreate Pocket 14. CITB Op/Spec HS&E test 2019 15. Northern Lights Photo Taker 16. AutoSleep Tracker for Watch 17. Hit the Button Maths 18. HappyCow Find Vegan Food 19. Full Fitness : Exercise Workout Trainer 20. Freya - Surge Timer Безплатни игри за iPhone 1. Mario Kart Tour 2. Coin Master 3. Color Bump 3D 4. aquapark.io 5. Fun Race 3D 6. Stickman Hook 7. 8 Ball Pool™ 8. Draw it 9. BitLife - Life Simulator 10. Drive and Park 11. Paper.io 2 12. AMAZE!!! 13. Magic Tiles 3: Piano Game 14. Run Race 3D 15. Crowd City 16. Traffic Run! 17. Polysphere - art of puzzle 18. Fortnite 19. Helix Jump 20. Call of Duty®: Mobile Платени игри за iPhone 1. Heads Up! 2. Football Manager 2019 Mobile 3. Minecraft 4. Plague Inc. 5. The Chase: Ultimate Edition 6. Rebel Inc. 7. Bloons TD 6 8. Tenable 9. Pocket Build 10. Bloons TD 5 11. Tipping Point 12. Geometry Dash 13. Earn to Die 2 14. Football Chairman Pro 15. Motorsport Manager Mobile 3 16. Countdown - The Official TV Show App 17. Mini Metro 18. Stardew Valley 19. Grand Theft Auto: San Andreas 20. Construction Simulator 3 Безплатни приложения за iPad 1. Netflix 2. Amazon Prime Video 3. YouTube: Watch, Listen, Stream 4. BBC iPlayer 5. ITV Hub 6. Messenger 7. Facebook 8. All 4 9. Spotify Get music and podcasts 10. Microsoft Word 11. Google Chrome 12. Sky Go 13. TikTok - Make Your Day 14. Amazon 15. Calculator ٞ 16. BBC Sounds 17. NOW TV: Movies, TV & Sports 18. YouTube Kids 19. Gmail - Email by Google 20. Google Maps - Transit & Food Платени приложения за iPad 1. Procreate 2. Notability 3. GoodNotes 5 4. Driving Theory Test 4 in 1 Kit 5. Hit the Button Maths 6. Duet Display 7. Spelling Shed 8. Nebo Professional note-taking 9. Toca Hair Salon 3 10. Teach Your Monster to Read 11. Numberblocks Hide and Seek 12. Toca Life: Neighborhood 13. Affinity Photo 14. LumaFusion 15. Alphablocks - Letter Fun 16. Affinity Designer 17. Messaging for Whatsapp Chat 18. Peppa Pig: Holiday 19. Toca Kitchen 2 20. PDF Expert 7: PDF Editor Безплатни игри за iPad 1. Roblox 2. Magic Tiles 3: Piano Game 3. aquapark.io 4. Color Bump 3D 5. Paper.io 2 6. Fun Race 3D 7. Draw it 8. Coin Master 9. Matchington Mansion 10. Run Race 3D 11. Fortnite 12. Tiles Hop - EDM Rush 13. Helix Jump 14. Polysphere - art of puzzle 15. Crowd City 16. Stickman Hook 17. Kick the Buddy: Forever 18. Homescapes 19. Traffic Run! 20. Wordscapes Платени игри за iPad 1. Minecraft 2. Football Manager 2019 Mobile 3. Football Manager 2019 Touch 4. Plague Inc. 5. The Chase: Ultimate Edition 6. Geometry Dash 7. Rebel Inc. 8. The Room: Old Sins 9. Heads Up! 10. Tipping Point 11. Bloons TD 6 12. Tenable 13. Stardew Valley 14. Amazing Frog? 15. The Room 16. Smart Baby Shapes: Learning games for toddler kids 17. Terraria 18. Pocket Build 19. Kingdom Rush Vengeance 20. Five Nights at Freddy’s Вижте 7 полезни съветa и приложения за по-пълноценно използване на портретния режим в iPhone