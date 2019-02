Не сте доволни от опциите за персонализиране, които са по подразбиране за Windows 10? Като използвате вградените функции и инструменти на трети страни, можете да направите Windows 10 да изглежда наистина уникален, като в същото време подобрите вашата производителност. От Make Use Of знаят 6 лесни Windows 10 настройки, с които ще подобрите работата на компютъра си. Ето кои са те: 1. Настройте менюто Start на Windows 10 Менюто „Start“ е напълно функционално и може да бъде пренаредено и подредено, но това ниво на персонализиране може да не е достатъчно за вас. В такъв случай може да използвате инструмент на трета страна. Ето няколко възможности: - StartIsBack++: възстановява външния вид на менюто Start на Windows 7, вероятно най-популярната версия на Windows досега. - Start10: също връща менюто „Start“ към версията му от Windows 7. - Start Menu Reviver: предлага „основен“ ремонт на менюто „Start“ в Windows 10. - Radial Menu: има много опции за персонализиране на цветовете и оформлението, може да създавате неограничени групи, подгрупи и елементи, които могат да стартират приложения, документи, уебсайтове или други файлове. 2. Конфигурирайте известията Известията на Windows 10 ви „казват“ какво става. Всичко, от социални мрежи и имейли до акаунти за облачни услуги, могат да изпращат известия до вашия работен плот. На екрана „Settings“ ще намерите опции за конфигуриране на начина, по който се появяват известията в Windows 10. Някои от тях са по-подходящи за устройства със сензорен екран, но всички те определят как точно да се появяват уведомленията в Windows 10. 3. Персонализирайте лентата на задачите Лентата на задачите е важен инструмент за управление на отворените ви приложения. Тя дори разполага с опция за закрепване на преки пътища. Най-добрият начин да персонализирате лентата на задачите на Windows 10 е с приложението 7+ Taskbar Tweaker, достъпно за Windows 7 и по-новите версии. 4. Използвайте анимирани тапети Фонът също може да бъде персонализиран в Windows 10, с “живи” тапети и анимирани фонове. На разположение са три ключови приложения, които ще ви помогнат с това: Wallpaper Engine, Stardock DeskScapes, PUSH Video Wallpaper. 5. Изберете цветен акцент в Windows 10 Отидете до Settings > Personalization, и махнете отметката до „Automatically pick an accent color from my background“, за да не се избира автоматично акцент от фона на десктопа. След това можете да използвате инструменти на трети страни, като Classic Color Panel и Accent Color Synchronizer, за да изберете цветен акцент, който ви харесва. 6. Инструменти за повишаване на производителността в Windows 10 Windows 7 (и по-ранната версия Windows Vista) има поддръжка за притурки за настолни компютри, които могат да се използват за проверка на времето, бързо четене на RSS емисии, получаване на системна информация и др. Макар че тези притурки бяха преустановени от Microsoft в Windows 10, те могат да бъдат ръчно възстановени благодарение на някои инструменти на трети страни: Windows Desktop Gadgets, 8GadgetPack, Widgets HD. Вижте какво да направим ако Windows 10 не се стартира