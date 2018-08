Освен ако не сте охранител или шеф на строителна площадка, най-вероятно не сте използвали уоки-токи. И все пак идеята за незабавен гласов чат с хора или групи е доста забавна, дори ако не сте дете. Има изобилие от приложения, които превръщат телефона в уоки-токи. Те изискват Wi-Fi или мобилни данни, но спокойно, поради силно компресираното аудио те използват много малко данни. Предлагаме ви избора на Make Use Of за най-добрите приложения, които превръщат телефона в уоки-токи. 1. Zello PTT Walkie Talkie (Android, iOS) За да използвате това приложение ще имате нужда от профил. Zello е приложение за съобщения с функция за уоки-токи. То предлага висококачествено аудио и пълна поддръжка за Bluetooth слушалки. Можете да разговаряте по обществени или частни канали с до 2500 потребители. Приложението работи тихо във фонов режим, така че никога няма да пропуснете входящо обаждане. Приложението предлага възможност за изпращане на текстови съобщения и има поддръжка за смарт часовниците Apple Watch и Android Wear. То се интегрира с контактите на телефона ви, така че можете да говорите с всеки, който също има инсталирано приложението. 2. Two Way: Walkie Talkie (Android, iOS) Two Way: Walkie Talkie е изключително простичко приложение. Трябва само да го отворите, да наберете произволен канал и да започнете да говорите. Няма регистрация, няма потребителски имена или пароли и няма конфигурация. Няма и лична информация. Всички канали са обществени, така че ако изберете човек, който вече използва приложението, ще можете да чуете разговора му с други хора и да се присъедините, ако искате. 3. Voxer Walkie Talkie Messenger (Android, iOS) Voxer е цялостно приложение за съобщения, с функционалност за уоки-токи. То предлага много от функциите на повечето приложения за съобщения, включително възможността да създавате групови разговори с приятели и да провеждате частни кодирани разговори. Voxer работи най-добре ако му дадете достъп до вашите контакти. Трябва да си създадете профил, за да го използвате, което включва добавяне на вашия телефонен номер. Вижте 10 полезни приложения, които е добре да имате на телефона си