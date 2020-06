В моментите когато нямаме Wi-Fi връзка, а искаме да използваме любимите си приложения, изключително важно е мобилните данни (или клетъчни данни) да работят правилно. Ако не работят, това е голяма трагедия, нали? От Android Pit предлагат цял куп съвети – от най-очевидните до най-техническите, с които да се опитате да разрешите проблема. Рестартирайте телефона си Може би вече сте наясно, че повечето проблеми, срещани при смартфоните, могат да бъдат решени по този начин, но е полезно пак да го припомним. Така, че включете и изключете отново телефона си, за да видите дали проблема ви ще се реши. Може ли проблемът да е в Google? Проблемът може да е свързан с приложенията на Google. Следвайте стъпките по-долу, за да видите дали всичко ще се нормализира: 1. Изчистете кеша на Google Play services като отидете до Settings –> Applications or Application Manager –> Google Play Services –> Clear Cache –> OK. 2. Деинсталирайте и преинсталирайте актуализациите от Google Play Store. Отидете до Settings –> Applications or Application Manager –> Google Play Store Application –> Uninstall Updates –> OK. 3. Проверете за актуализации на системния софтуер, които може да са налични. 4. Отидете в „Settings“ и потърсете раздела „Accounts“. Изтрийте вашия Google Account, след което го добавете отново. Помислете за нулиране на APN APN представлява цялата информация за връзката, свързана с дадена мрежа, според оператора. Не всички телефони предлагат един и същ път за достъп до APN настройките, но те обикновено се намират в секциите „Mobile Data“, „Wireless Controls“ или "Wireless & Networks". Отворете всеки вариант на менюто, който намерите, и потърсете имената на точките за достъп. След това натиснете иконата на менюто и изберете „Restore Default Settings“. Разрешете използването на мобилни данни за всички приложения Повечето телефони позволяват на потребителите да деактивират използването на данни за конкретни приложения. Ако по някаква причина приложенията са на "Wi-Fi only" ще трябва да отидете на "Data Usage" в приложението "Settings" и да потърсите приложения с ограничен достъп до данните. От вас зависи дали да разрешите данните да се използват от тези приложения. Нулирайте мрежовите настройки Ако след проверка на първите четири опции проблемът продължава, може би той е свързан с мрежата. Възстановяването на мрежовите настройки към фабричните настройки по подразбиране може да бъде отговорът на проблема ви. Отидете в "Settings" и после в раздела "Backup and Reset". Изберете "Reset Network Settings" и следвайте инструкциите. Възстановете фабричните настройки на телефона си Ако проблемът все още не е решен, трябва да изберете по-радикално решение чрез нулиране на фабричните настройки. Това ще изтрие всички данни от вашия телефон и ще върне всички настройки към момента в който сте купили устройството си. Това е начинът за решаване на софтуерните проблеми. Следователно това е най-доброто решение, но трябва да се използва в краен случай, защото се изтриват всички данни. Възстановяването на фабричните настройки е специфично за всеки телефон. Вижте 7 полезни функции в Android, които си заслужава да пробвате