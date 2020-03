Eкип от специалисти по сигурността на Graz University of Technology предупредиха за наличието на две ключови уязвимости с имената "Take A Way". Всъщност това са недостатъци, които излагат на риск процесорите на AMD произведени през последните девет години. Това означава, че голян брой устройства на пазара могат да се окажат жертва на "Take A Way", които се възползват от проблем с "Way Predictor" за Level 1 cache (предназначен да повиши ефективността на достъпа до кеш паметта, за да откраднат данни съхранявани в засегнатите системи. Архитектурите на AMD, които могат да бъдат хакнати по този начин обхващат Athlon 64 X2 представен през 2011г. до последното поколение процесори от Ryzen 7 и Threadripper сериите. Всъщност специалистите доказват съществуването на два отделни пропуска в сигурността на хардуера. Първата от тях наричат "The Colide+Probe" и позволява на външни лица да наблюдават процесите в паметта без да се нуждае от физически достъп до компютрите. Вторият проблем е "Load + Reload" и е секретен метод за използване на споделената памет. На практика хакерите могат да следят как различните процеси си взаимодействат със AMD кеш паметта и да извлекат данни от други приложения. Експертите по сигурността твърдят, че вече са се свързали и информирали компанията за своите открития. Това се е случило още през есента на миналата година, но засега не е предоставен официален пач, който отстранява проблемите, съобщава GizChina. Компанията твърди, че тези уязвимости не са толкова неприятни колкото твърдят специалистите от Graz University of Technology и заради това не са предоставяли софтуерни ъпдейти. Още от Digital: AMD отчетоха рекордни приходи за четвъртото тримесечие на 2019г.