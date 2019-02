С приближаването на премиерата на Samsung Galaxy S10 разбираме все повече подробности за плановете на компанията на 20 февруари. Припомняме ви, че на тази година ще се проведе голямо събитие, на което ще видим новата генерация смартфони на Samsung. Нова публикация в официалния Twitter акаунт на корейския производител потвърждава, че заедно с Galaxy S10 ще представят официално първото си устройство с гъвкав дисплей, предаде GizChina. Oще в края на миналата година разкри първите детайли за смартфона, но сега ще разберем повече за спецификациите и премиерата му на пазара. Краткото видео, показващо силуета на Galaxy S10 е допълнено от текста "The future of mobile will unfold on February 20, 2019", както и слогана "The Future Unfolds". Едва ли има по-категорично доказателство, че на тази дата ни очаква официалното представяне на дългоочаквания модел с уникалния за този сегмент форм фактор. Все още няма яснота точно какво ще бъде името на устройството. Това, което знаем за гъвкавия смартфон е, че има два екрана с големина от 4.58" и 7.3 инча. По-малкият панел поддържа резолюция от 1960х480 пиксела, докато големият дисплей е са разделителна способност от 2152х1536 пиксела. Смартфонът ще работи със специален софтуер, който позволява на потребителите да се възползват максимално от нестандартния за мобилната индустрия дизайн. Още от Digital: Пет неща, които трябва да знаем за гъвкавите дисплеи