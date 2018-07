Microsoft Surface е популярна серия от хибридни устройства, които предлагат мобилността на таблет и високата производителност на лаптоп. Всеки модел е съобразен да задоволи дори най-претенциозните нужди на потребителите и да се адаптира към динамичния им начин на живот. Новият представител на гамата е Microsoft Surface Go и представлява най-малкият, най-лекият и най-достъпния Surface, който сме виждали досега. Surface Go ще изведе креативността ви на съвсем различни ниво, независимо къде се намирате. Официалният Windows блог разкрива, че устройството предлага 10-инчов PixelSense Display с висока резолюция, който е оптимизиран да работи със стилусите Surface Pen, разпознаващи 4096 различни точки на натиск. Самият екран поддържа съотношение от 3:2 и е специално калибриран, за да не дразни очите, дори при продължителна употреба. Microsoft Surface Go се захранва от Intel Pentium Gold процесор от седна генерация, гарантиращ оптимално съчетание между бърза скорост и ниска консумация на енергия. Ултратънките размери на Surface Go са постигнати и с премахването на нуждата от вентилатор за охлаждане. Дебелината е 8.3 милиметра, което улеснява значително пренасянето. Максималният живот на батерията достига до девет часа. Вградената стойка позволява да го използвате под ъгъл от 165 градуса, а вградената Windows Hello ще отключва екрана след като сканира лицето ви. Опциите за свързване включват Surface Connect, USB Type-C 3.1, microSD четец за карти и 3.5мм. аудио жак. Продажбите стартират през август на цена от $399. Oще от Digital: Мicrosoft Surface Pro 6 ще има нов дизайн и девето поколение Intel процесор