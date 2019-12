В края на годината всеки любител на технологиите е завладян от любопитство да погледне назад през годините. Причината за това е, че винаги са действали като барометри не само на промяната в технологиите, но и на хората и на света, в който живеем. Анализаторите от New Atlas са направили списък с най-добрите модели, които видяхме през годините, с който да обобщят общите тенденции за развитието на индустрията. Телефоните станаха по-големи и по-мощни, а физическите бутони отпред на устройствата изчезнаха напълно и постепенно, всеки прозиводител, който се опитваше да ги запази неминуемо залагаше капан за успеха на устройството. Тук е мястото да споменем, че през последните десет години бюджетните телефони достигнаха ниво на качество, което задоволява нуждите на голям брой хора, което не беше така през далечната 2010 година. Днес, можем уверено да кажем, че най-добрите телефони на изминалата 2019 година вече имат достатъчно мощност за ежедневните задачи, които потребителите извършват със своите устройства, а Android и iOS постепенно съзряха като операционни системи и предлагат точно онези функции, от които потребителите се нуждаят. В миналото, подобно „качество“ беше привилегия само на скъпите модели. С напредването на годините Apple, Samsung и Google израснаха дотолкова, че успяват да доминират трайно на пазара, а навлизането на нови играчи като OnePlus, Huawei и Xiaomi на западните пазари предполага нужното разнообразие по отношение на производителите. Вижте списъка на най-добрите модели по години. 2010 Най-добрите телефони на 2010 година включваха HTC Droid Incredible, T-Mobile G2, BlackBerry Torch (в комплект с плъзгаща се клавиатура) и Apple iPhone 4. Google започна да прави свои собствен телефон Nexus One, който се предлага с 3,7-инчов дисплей, 512 MB оперативна памет и 512 MB вградено съхранение – всички много конкурентни спецификации за 2010 година. Разбира се, този екран сега изглежда мъничък, но всъщност беше по-голям за времето си от 3,5-инчовия дисплей на iPhone 4. Една от големите нови функции в телефона на Apple през 2010 година беше предна камера. Що се отнася до приложенията, това беше годината, в която Instagram направи своя дебют в iOS. 2011 Google стартира Galaxy Nexus, Apple пусна iPhone 4S, който отново остана с 3,5-инчов екран. Samsung пусна Galaxy S II, и първия Galaxy Note модел. Note беше с 5,3-инчов екран, който изглеждаше гигантски по това време. Android пусна своята основна версия 4.0 през 2011 година с кодово име Sandwich Ice Cream, която предлага екзотични функции за отключване на лица и възможността за контрол на възпроизвеждането в аудио приложения посредством контроли от екрана. 2012 През тази година видяхме дебюти на Nokia Lumia 900 и 920 с Windows Phone 7.5, HTC One X и One X + (с четириядрени процесори) и Sony Xperia S (с 1 GB RAM, 32 GB вътрешна памет и 4.3-инчов дисплей). Google и LG изградиха 4,7-инчовия Nexus 4 заедно с 8 MP задна камера и безжично зареждане, което беше новост за телефоните от 2012 година. iPhone 5 на Apple за първи път увеличи размера на дисплея на iPhone до 4-инча, а Apple добавиха LTE поддръжка. 2013 През 2013 година видяхме появата на Sony Xperia Z1 (носеща 20,1 MP задна камера и 5-инчов екран), Galaxy S4 (13 MP камера, 5-инчов екран), и LG G2 (13 MP камера, 5.2-инчов екран). Серията Nexus достигна своя връх с Nexus 5 – стилен 4,95-инчов телефон, който също беше изключително привлекателен. Apple изненада всички, като пусна два iPhonе-а: iPhone 5C беше по-евтин и по-цветен, докато iPhone 5S добави още няколко премиум материали и първият 64-битов процесор. 2014 През 2014 година Galaxy Note стана Galaxy Note Edge с извит дисплей. LG направи един от най-големите си хита с LG G3 (предлагащ 2,560 x 1,440 пиксела, 5,5-инчов екран, което беше зашеметяващо за времето). HTC също имаше силна година с HTC One M8. Google Nexus 6 пристигна със значителен 5,96-инчов дисплей и Android 5.0 Lollipop – мобилна операционна система, която въведе модерния облик на Material Design. Междувременно Apple увеличи размерите на дисплея на iPhone до 4,7 инча и 5,5 инча с iPhone 6 и iPhone 6 Plus, като същевременно пусна iOS 8, с която отбеляза въвеждането на приложението Apple Health. 2015 Samsung пусна един от най-добрите си телефони до момента – Galaxy S6, въпреки че липсата на подвижна батерия и слот за microSD отблъсна част от потребителите. Apple имаше по-тиха година по отношение на ъпгрейдите с iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а 3D Touch беше една от новите функции на iPhone. Google се включи в играта с два телефона с по-малкия и по-евтин LG Nexus 5X и по-големия и по-скъп Nexus 6P, произведен от Huawei. Това бяха първите телефони на Google, които замениха microUSB с USB-C. Излезе и 5.5-инчовия OnePlus 2, който разполагаше с до 4 GB RAM и до 64 GB вътрешна памет. 2016 Това е годината на провалилия се заради батерията Galaxy Note 7. Тя се запалваше без причина, а негативите за Samsung продължават до днес. Трябва да отбележим обаче, че Galaxy Note 7 обаче беше първото Note устройство, което има USB-C порт вместо microUSB и последното Note устройство с физически бутон под 5.7-инчовия екран. Google Assistant замени Google Now на Android, а телефоните Pixel замениха Nexus телефоните - показвайки, че Google иска пълен контрол върху хардуера и софтуерния опит. IPhone 7 и iPhone 7 Plus бяха постепенни актуализации, но Apple също така изтласка iPhone SE, кимване на iPhone през миналото с 4-инчовия си дисплей и ретро външния вид. 2017 2017 г. беше годината на iPhone X, а това означава, че беше и годината на прореза - избор за дизайн, който доминира през следващите две години. Други телефони като Pixel 2 и Galaxy S8 комбинираха стилен външен вид с много мощност, а 2017 наистина бележи началото на модерния, ултра тънък панел и на ерата на жестовия контрол при смартфоните. 2018 Що се отнася до мобилните технологии, 2018 г. не предложи големи промени: постепенните актуализации бяха норма, въпреки че сензорите за пръстови отпечатъци в дисплея започнаха да се забелязват масово, а технологията на Google, Night Sight помогна за предефиниране на това, което можем да очакваме от нощната фотография. iPhone XS не се различаваше кой знае колко от iPhone X, въпреки че iPhone XR върна духа на iPhone 5C с по-ниската цена и разнообразието от цветови опции. 2019 Тази година изглежда така, сякаш отново има някакво нововъведение и движение на пазара на смартфони - започна да се предлага 5G технологията, а телефони като Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X ни подготвиха за бъдещето на сгъваемите телефони. Apple със своя iPhone 11 подобри качеството на снимките заснети при ниска осветеност, докато Google продължи да прокарва идеята за изкуствения интелект в телефоните си Pixel 4. От Samsung и OnePlus до обновената марка Nokia, бъдещето изглежда по-светло от всякога за смартфоните - и нямаме търпение да видим какво ще ни донесе 2020 г. Вижте кога ще видим първите 5G смартфони