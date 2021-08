Технологията обещава сериозни подобрения в скоростта и капацитета, в сравнение с 4G мрежите. Навлизането на 5G инфраструктурата ще представлява една от най-сериозните иновации в индустрията от години насам. Неслучайно анализаторите вече прогнозираха, че 5G смартфоните ще са по-популярни от 4G устройствата през 2022г. Търговията е друга сфера, която ще извлече редица ползи от технологията. Вече се провеждат различни кампаниии за инвестиции в IT технологии, които да предложат още по-добро 5G изживяване на крайните потребители. Промените ще обхвнат не само софтуерните решения, но и физическите терминали за плащания в обектите. Още преди края на годината ще използваме първите подобни терминали, които не изискват никакво докосване. Почти всеки трети потребител предпочита да използва смартфоните за мобилни плащания, като тази цифра ще продължи да се увеличава. Безконтактните технологии за извършване на покупки ще са неизменна част от ежедневието за милиони потребители в ерата на 5G технологиите, съобщавa BusinessInsider. Аmazon Go е пример за умно решение, което има потенциала да улесни пазаруването с премахването на касиерите. Технологията Just Walkout е допълнена от смарт колички, които автоматично сканират и таксуват продуктите, които добавяте в тях. Вече има няколко магазина, които използват тези иновации и компанията планира да разшири броя на локациите с т.нар. "Dash Carts". Смартфоните с 5G технологията ще улеснят достъпа до модерни системи за пазаруване онлайн и във физически магазини. Moбилни оператори вече тестват функции за верификация от SIM картата, което допълнително ще ускорява плащанията. Сензорите за близост, хардуерните компоненти с бърза биометрично удостоверение и смарт скенерите са сфери, които също ще бъдат оптимизирани от 5G мрежите. Oще от Digital: Как да активирате и деактивирате 5G на всеки смартфон