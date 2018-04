Microsoft Word е много популярна текстообработваща програма, но много хора все още не я използват. Независимо дали става въпрос за цена, достъп или предпочитание, не всеки е фен на Word. Ако попадате в тази категория, може да използвате алтернативни офис пакети като LibreOffice или Google Docs. Или някоя от другите добри и безплатни възможности. От Make Use Of препоръчват да започнем търсенето от тези 5 алтернативи на Microsoft Word. 1. Jarte Jarte има ясен и лесен интерфейс, който улеснява работата с документи. Можете да създадете няколко документа в един прозорец, като използвате табовете в горната част. Също така имате опции за персонализиране. Характеристики: - Редактиране с основни инструменти като копиране, поставяне, намиране и проверка на правописа, както и речник и тезаурус. - Вмъкване на изображения, хипервръзки, таблици, уравнения и обекти. - Форматиране на шрифтовете с удебелен шрифт, курсив, подчертаване, цвят, размер и стил. - Регулиране на параграфите, като използвате подравняване, тире, разстояние между редовете и табулации. - И още: многобройни изгледи, брой думи, страници и знаци, увеличение или намаляване и вградена функция за снимка на екрана. Можете да изтеглите и използвате Jarte безплатно. Ако се интересувате от бонус функции, като например персонализирани клавишни комбинации, скриптове и автокоригиране, ще трябва да платите за Jarte Plus. 2. AbleWord Интерфейсът на AbleWord е много подобен на този на Microsoft Word. Имате стандартно меню в горната част с „File”, „Edit” и „View”, бутони за бързи действия и лентата за форматиране на шрифтове. Характеристики: - Запазване на документите като DOC, DOCX, PDF, HTML, или TXT. - Вмъкване на изображения, текстови рамки, таблици и номера на страници. - Форматиране на шрифтове, абзаци, стилове, колони, булети и номериране. - Използване на таблици чрез вмъкване, избиране или изтриване заедно със сливането и разделянето на клетки. - И още: импортиране на PDF файлове, различни изгледи, брой думи, мащабиране, както и опции за оформление на страницата. AbleWord е достъпен за изтегляне и използване напълно безплатно. И ако имате нужда от помощ, просто кликнете върху бутона Help от лентата с инструменти или посетете AbleWord Online Help. 3. WordGraph SSuite Office предоставя множество приложения като текстообработващи програми, електронни таблици и редактори. Един от тези продукти е WordGraph и е чудесна алтернатива на Microsoft Word. Подобно на AbleWord, в горната част има стандартно меню, бутони за бързо действие и лента с инструменти за форматиране. Всеки нов документ се отваря в отделен таб. Характеристики: - Избор на изгледи - Вмъкване на обекти, изображения, таблици, връзки, емотикони, уравнения, автоматичен текст и шрифтове. - Форматиране на шрифтове, абзаци и визуални текстови ефекти. - Използване на инструменти за проверка на правописа, брой думи, проследяване на промените и онлайн речници, тезауруси и преводи. - И още: експортиране на документи, история и статистически данни, клавишни комбинации и интегриране в облак за съхранение. Можете да изтеглите WordGraph безплатно, както и другите продукти на SSuite. Можете също така да намерите полезни онлайн уроци, ако имате конкретни въпроси. 4. FocusWriter FocusWriter е идеален за тези, които не искат нищо странично да ги разсейва. Когато отворите FocusWriter, ще видите областта на документа на красив фон. Така че, можете да започнете да пишете веднага. Приложението предлага полезни функции, които биха ви потрябвали в текстообработващата програма. Характеристики: - Редактиране с основни функции за отмяна, изрязване, копиране и поставяне. - Форматиране на шрифтове, абзаци, заглавия. - Използване на инструменти за намиране, замяна, проверка на правописа и символи. - Коригиране на настройките за фокусиран текст, теми и предпочитания за фокусиране. - И още: статистически данни за ежедневния прогрес, задаване на цели, персонализиране на лентата с инструменти и клавишни комбинации. FocusWriter е безплатен и достъпен на различни платформи. Ако харесвате функциите на текстообработващите програми, но предпочитате фокусиран инструмент за писане, това е приложението за вас. 5. Shaxpir 4 Shaxpir 4 е текстообработващ процесор, който е идеален за писатели. Но може да го използвате за писане на статии, есета и дори за идеите си. Можете да организирате документите си по видове като книги, разкази или статии, всичко това в атрактивен, интуитивен интерфейс. Характеристики: - Придвижвате се до съдържанието с помощта на страничната лента. - Форматиране на шрифтове, абзаци, стилове и списъци. - Вмъкване на изображения, връзки. - Експортиране на елементи като DOCX или HTML. - И още: История на версиите (платено), брой думи, проверка на правописа, цветен дисплей, проверка на правописа и създаване на съдържание по тип и папки. Shaxpir 4 се предлага безплатно, а Shaxpir 4 Pro се предлага с безплатен пробен период. Ако решите да се абонирате за про версията, ще получите функции като експортиране на EPUB, персонализирани теми и история на версиите. Вижте три полезни функции, които ще услеснят работата ви в Microsoft Word