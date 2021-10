Собствениците на iPhone вероятно са запознати със специалния режим за пестене на енергията, който се активира при по-малко от 20% заряд на батерията. Функцията лимитира някои от системните ресурси, като например автоматичното изтегляне на файлове в 5G мрежи, за да удължи живота на батерията. Активирането на "Low Power Mode" може да е полезно решение в много ситуация, особено когато пътувате.Предвидена е дори автоматична настройка за включване на Low Power Mode, Ето как можете да го направите, според Mashable: 1. Стартирайте Shortcuts приложението. 2. Кликнете върху "Automation" опцията в долната част на екрана. 3. Ако вече сте създавали Automations ще ги видите на екрана. 4. За да добавите нова изберете "+" символа вдясно. 5. Изберете "Create Personal Automation". 6. Възможните опции са доста. но трябва да скролнете до "Battery Level". 7. Изберете "Battery Level", за да зададете "Low Power Mode" при достигане на определен капацитет на батерията. 8. Настройте желаното ниво на проценти. 9. Кликнете "Next" и "Add Action". 10. Въведете в търсачката "low power mode" и изберете "Set Low Power Mode". 9. От "Тurn Low Power Mode On" изберете "Next" 10. Преместете слайдера "Ask Before Running" в активна позиция. Oще от Digital: Как да използваме логото на iPhone като таен бутон