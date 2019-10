Може да не сте забелязали, но ако имате устройство с Windows в неговата памет се пази папка с името "WIndows.old". Ако опитате да я изтриете няма да успеете със стандартния "Delete" бутон. Може да ви направи впечатление, че папката заема твърде много място, което е възможно да достигне повече от 20GB. Излишно е да казваме, че това е изключително неприятно, особено ако нямате идея какво съдържа тази папка в компютъра. В нея се пазят предишни инсталации на операционната система, позволяващи да се върнете към стари конфигурации. Добрата новина е, че все пак има как да изтриете "Windows.old". Ето как да го направите, според BusinnessInsider: 1. Oтворете "Start" меню и от вградената търсачка потърсете "cleanup". 2. Изберете "Disk Cleanup" от наличните резултати. 3. Ако виждате диалоговия прозорец "Drive Selection" се уверете, че сте маркирали "C:drive" и изберете "OK". 4. Следващата стъпка е да изберете "Cleanup System Files". 5. Възможно е да се наложи за втори път да изберете "C:" и да потвърдите с кликване на "OK" бутона. 6. Изчакайте докато програмата извърши проверката на избрания дял от компютъра. 7. Сложете отметка на опцията "Previous Windows Installations" от списъка с файлове, за да я изтриете. 8. Кликнете "ОК". Още от Digital: Всеки втори компютър вече работи с Windows 10