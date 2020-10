Мобилните устройства функционират като използват в реално време данни от множество сензори. Блокирането на достъпа до акселерометъра или жироскопа може да се отрази на работата на приложенията, които изискват подобни разрешения. Със сигурност има ситуации, когато искате да гарантирате сигурността на смартфоните и да спрете напълно обмена на подобна информация. Потребителите на Android могат лесно да спрaт мобилния интернет или синхронизирането на локацията. Понякога това не е достатъчно, особено когато искате да го направите с камерата или микрофона. Има как да спрете всички сензори на устройствата, като за целта трябва да следвате следните стъпки, според HowToGeek: 1. Oтворете менюто с настройки и скролнете докато не откриете "About Phone" секцията. 2. След това откриете "Build Number" в менюто. Някои модели на Samsung показват опцията в раздела "Software Information". 3. Кликнете многократно върху "Build Number", докато не бъдете подканени да въведете парола, PIN код или шаблон на Lock Screen менюто. 4. Въведете информацията и изчакaйте да видите съобщение, което ви показва, че вече имате привилегии на разработчик. 5. Върнете се към основното меню с настройки. 6. Изберете последователно "System>Developer Options". 7. Скролнете и изберете "Quick Settings Developer Tiles". 8. Преместете слайдъда на "Sensor Off", за да деактивирате функцията. 9. След като стартирате бързото меню с настройки с плъзгане на пръста от горната към долната част на екрана вече ще виждате "Sensors Off" икона. Добре е да знаете, че по подразбиране Android добавя този символ на първо място в реда с икони в Quick Settings. Можете от настройките да преместите символа на предпочитаната от вас позиция. Активирането на "Sensor Off" блокира всички сензори, включително камери, микрофони, жироскоп, акселерометър и др. Приложенията желаещи достъп до тези функции ще дават грешка или няма да работят по отпимален начин. Възстановяването на нормалния режим на сензорите вече ще е възможен само с едно кликване. Oще от Digital: Как да калибрираме сензорите на смартфона си