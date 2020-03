HMD Global са една от компаниите, която продължава да ъпдейтва най-бързо своите смартфони към новите версии на Android. В голяма степен това се дължи на факта, че устройствата им използват Android One или т.нар. "чист Android". По този начин компанията успява доста бързо да актуализира съвместимите смартфони към операционната система. Сега разбираме, че неочаквани проблеми ще променят първоначалните планове на HMD Global за софтуерни актуализции. Според актуализираният график следващите устройства, които ще бъдат ъпдейтнати към Android 10 са Nokia 2.3, Nokia 6.2, Nokia 7.2, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 8 Sirocco и Nokia 3.1 Plus. Това ще се случи още преди края на първото тримесечие или респективно до края на месеца, съобщава GizChina. Забавянето в този случай е от няколко седмици. Собствениците на Nokia 2.2 също се очаква най-късно преди края на април да могат да тестват сами новите функции в Android 10. Ъпдейтите към Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus няма да стартирате преди началото на второто тримесечие на годината. Всички предвидени смартфони ще получат актуализациите преди края на юни. HMD Global също така обещаха, че ще разширят и подобрят системните за месечни ъпдейти за сигурност към смартфоните, които предлагат на пазара. Компанията се надява да няма други непредвидени забавяния и да продължи да залага на добре познатата стратегия, докато очаква масовото навлизане на 5G мрежите. Още от Digital: Nokia сключи 5G партньорство с Intel