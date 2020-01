Вечер не може да се наспивате добре? Сутрин се чувствате сънливи, демотивирани и нещастни? Ако това ви звучи познато, не сте единственият с този проблем. Оказва се, че много хора не успяват да си починат добре през нощта и причината за това са наште смартфони. Синята светлина от екрана ви разбужда, приложенията ви стимулират, когато трябва да се отпуснете, а известията може да нарушат спокойния ви сън. Но е възможно да промените всичко това, стига да използвате тези четири настройки на вашия iPhone. С тях ще подобрите съня си и през деня ще се чувствате много по-добре, смятат от Make Use Of. Задайте време за лягане в приложението Clock Имаме нужда от между седем до девет часа сън всяка вечер. В идеалния случай това означава да си лягате и да се събуждате по едно и също време всеки ден, включително и през почивните дни. Това тренира тялото ви да заспива по-бързо и да се събужда безпроблемно, чувствайки се по-освежено. Тук на помощ идва функцията „Bedtime“. 1. Отворете приложението Clock, изберете „Bedtime“, след което натиснете бутона „Schedule“. 2. Включете „Bedtime Schedule“ и се уверете, че функцията е активна за всеки ден от седмицата. 3. Настройте времето за сън, най-добре от 7,5 часа до 9 часа сън. 4. Сега се върнете в таба „Bedtime“ и докоснете „Options“ в горния ляв ъгъл. 5. Включете „Bedtime Reminder“, за да не забравяте да си лягате навреме. Включете Dark Mode и Night Shift Една от причините да не спим достатъчно е че не се чувстваме уморени, когато е време да си легнем. Проблемът идва от ярката светлина на екрана на вашия iPhone, която подмамва мозъците ни да мислят, че все още е ден. Това спира мозъка да отделя мелатонин, химикалът, който ви кара да се чувствате уморени. Задайте график за включване на режимите „Dark Mode“ и „Night Shift“ поне час преди да си легнете. Dark Mode премахва ярките бели екрани, докато „Night Shift“ намалява синята светлина от всички ваши приложения. 1. Отидете до Settings –> Display & Brightness. 2. Под опциите „Light“ и „Dark Mode“ включете „Automatic“ и докоснете „Options“, за да зададете график. Използвайте режима „Light Mode“, за да ви помогне да се събудите сутрин. 3. Върнете се в настройките „Display & Brightness“ и докоснете „Night Shift“, след което включете „Scheduled“ и го настройте да се включва поне час преди лягане. 4. Използвайте плъзгача, за да направите цвета по-топъл („More Warm“). Използвайте функцията Downtime Синята светлина не е единственият проблем с вашия iPhone през нощта. Повечето приложения са създадени да ни насърчават да ги използваме и ни ангажират непрекъснато. Това ни държи „залепени“ за тях, дори когато е време за лягане. Най-добрият съвет за здравословен сън е да отделите 30 минути или час, преди да заспите на нещо различно от телефона ви. Използвайте това време за четене на книга, къпане, слушане на нежна музика или размисъл за деня ви. Не го използвайте, за Facebook или някоя игра. 1. Отворете Settings –> Screen Time –> Downtime. 2. Ако бъдете подканени въведете вашата Screen Time парола. 3. Включете Downtime и задайте функцията на Every Day, след което задайте да се затваря поне 30 минути преди лягане. 4. Върнете се към Screen Time настройките и докоснете Always Allowed. Добавете тези приложения към списъка, които не искате да бъдат блокирани. Включете Do Not Disturb докато спите Последното нещо, което искате е спокойният ви сън да бъде нарушен от известията, които получавате. Дори ако вашият iPhone е на безшумен режим, ярката светлина от екрана ще ви събуди. Лесно може да се преборите с това, като използвате Do Not Disturb. Ако се притеснявате за спешни повиквания, добавете контакти в списъка си с любими. 1. Отворете Settings > Do Not Disturb. 2. Включете Scheduled и настройте вашите спокойни часове - Quiet Hours. Уверете се че опцията Dim Lock Screen също е включена. 3. Ако се притеснявате за пропуснати спешни повиквания, превъртете надолу и докоснете Allow Calls From, след което изберете да разрешите обаждания от контактите в Everyone или Favorites. 4. Освен това превъртете надолу и включете опцията Repeated Calls. Вижте 6 приложения, с които можем да подобрим качеството на съня си