Когато си купуваме нов компютър, обикновено ни се налага да прехвърляме един куп файлове от стария на новия компютър. Независимо дали искате да запазите всичките си данни или само най-важните неща, има бързи и лесни начини за прехвърляне на файлове от един компютър на друг. От информацията на Make Use Of научаваме повече за тях. 1. Използвайте външен носител за съхранение Това е най-използваният метод. Пъхнете USB флаш устройство в един от портовете на стария си компютър и копирайте данните. След това копирайте данните от флашката на другия компютър. Ако имате повече данни, отколкото може да побере флаш устройството ви, може да използвате външен хард диск. Ако и двата компютъра имат USB 3.0 портове и скоростта е важна за вас, помислете дали да не инвестирате в по-бързи флаш устройства. Има и още по-бърз начин. Можете да прехвърляте данни през SATA, което е по-бързо от USB. Проверете дали компютърът, на който искате да преместите данните, има eSATA порт или SATA гнездо. Ако е така, извадете хард диска от оригиналния компютър и го свържете към новия компютър. 2. Споделяне през LAN или Wi-Fi За компютри, които са близо един до друг има два основни начина за споделяне на файлове и папки. Първият е да настроите локална мрежа (LAN), а вторият е да използвате софтуер за прехвърляне на файлове през Wi-Fi. Начин 1: Всички основни операционни системи имат вградена опция за създаване на домашна мрежа. Това позволява на устройствата свързани към един и същ рутер (свързани чрез Ethernet или Wi-Fi) да се разпознават. Така че, когато трябва да прехвърляте файлове между компютри, не е необходимо да създавате нова връзка всеки път; тя винаги е включена, докато двата компютъра са включени. Начин 2: Ако и двата компютъра са на една и съща Wi-Fi мрежа, можете да прехвърляте файлове с някой подходящ софтуер. Има няколко приложения за незабавно споделяне на големи файлове, но най-доброто може би е Send Anywhere. Send Anywhere има приложения за Windows, Mac и Linux. Има дори уеб приложение и разширение за Chrome, така че да можете да го използвате в Chrome OS. 3. Използвайте кабел за прехвърляне Този метод е по-бърз от използването на външна памет, тъй като копирането и поставянето се извършват едновременно от единия на другия компютър. Когато използвате външни устройства, реално прехвърляте между три устройства, а с този метод намаляте устройствата до две. 4. Свържете ръчно HDD или SSD Ако искате да прехвърлите данни от стар неработещ компютър към нов, проверете дали имате резервен SATA или eSATA порт. Тъй като хард дисковете (HDD) и Solid State Drives (SSD) използват стандартни SATA кабели за свързване към дънната платка, ще можете да свържете стария хард диск към Solid State Drives (SSD) диска. Операционната система ще го разпознае като ново устройство и прехвърлянето ще започне. Това е най-бързото от всички решения. Ако обаче ще прехвърляте данни на лаптоп може да ви се наложи да използвате SATA към USB адаптер. 5. Използвайте облака или уеб услуги за трансфер на данни Разбира се, може да използвате интернет. Това означава качване и изтегляне на файлове, но пък не е нужно компютрите да се намират близо един до друг. За целта може да използвате услуги които предлагат място за съхранение в облака, като Dropbox, Google Drive или OneDrive. Ако не искате да използва подобни услуги, но искате да прехвърлите големи файлове, опитайте PlusTransfer. Можете да прехвърляте до 5 GB данни в един трансфер и дори нямате нужда от регистрация на профил. Ако скоростта е важна за вас, тогава опитайте FilePizza. Това е един от най-лесните инструменти за споделяне на файлове с приятели. Това, което го прави специален е, че е приложение от тип peer-to-peer.