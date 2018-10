Стартирането на приложения като администратор на компютрите с Windows предоставя няколко допълнителни привилегии. По този начин можете да редактирате регистъра, да променят системни файлове и др. В някои случаи може да се наложи всеки път да стартирате определена програма като администратор. Това означава всеки път да кликвате с десния бутон върху иконата и да избирате "Run As Administrator".Има и по-лесен начин как да предоставите постоянно администраторски права на приложението, което искате. Ето и какво трябва да направите, за да се възползвате от тази функция в Windows, според MakeUseOf: 1. Oтворете Start меню. 2. Изберете от списъка "All Aps" секцията. 3. Скролнете, докато откриете желаното от вас приложение. 4. Кликнете върху името на приложението с десния бутон на мишката и изберете "More>Open File Location". 5. След като се отвори File Explore отново кликнете с десния бутон върху името на приложението. 6. Изберете "Properties" и раздела "Shortcut". 7. Кликнете върху "Advanced". 8. Маркирайте отметката до "Run As Administrator". Имайте предвид, че трябва да се съгласите с промените, които сте направили и да ги потвърдите с "OK" бутона. След тези стъпки приложението, което сте избрали ще се отвори с администраторски правомощия всеки път, когато го стартирате. Ако промените мнението си можете винаги да повторите процеса и да върнете нормалния статут на дадена програма. Oще от Digital: Приложенията, които не е добре да инсталираме за Windows 10