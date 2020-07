Всеки ден отваряме огромно количество табове от смартфоните и настолните компютри. Вероятно ви се случва да попаднете на интересно съдържание, което нямате време да прочетете в даден момент. Подходящо решение е да запазите линка и да го стартирате по-късно, когато сте свободни. Много често, обаче може да забравите сте го запазите или да не го копирате изобщо и респективно да не успете да откриете съответния пост. Някои браузъри предлагат полезни функции "Read Later", които изискват само няколко кликвания да създавате и управлявате колекцията от полезни линкове за четене по-късно. Това е особено полезно, когато използвате смартфона и сте в движение. Една от най-добрите услуги за тази цел е Pocket, която се поддържа от всички водещи уеб браузъри и операционни системи. Същестувавт и други приложения от трети страни, които предлагат тази функция. Скоро ни очаква и интеграция на "Read Later" в Google Chrome, съобщава xda-developers. Разработчиците вече имат достъп до функцията в бета версиите на браузъра, която е оптимизирана за работа с декстоп платформите macOS, Linux, Chrome OS и Windows. Aко всичко върви по план официалната премиера ни очаква в Google Chrome 86. Вероятно няма да отнеме много време преди "Read it Later" стане част от мобилните версии на Google Chrome. Oсновното предимство от наличието на функция, която е вградена в самия браузър е, че няма да се налага да изтегляте външен софтуер. Допълнителна икона до адресната лента ще позволи да запазите съответната публикация, която можете да отворите когато пожелаете само с няколко кликвания. Другият водещ акцент в следващта версия на браузъра е редуцирането на RAM паметта необходима за извършване на основните задачи. В следващите седмици предстоят още тестове преди финалната версия на "Read It Later" да стане достъпна за всички потрбители. Oще от Digital: Нов ъпдейт за Windows 10 ще позволи на Google Chrome да използва по-малко RAM