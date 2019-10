Вече ви информирахме, че премиерата на Google Pixel 4 ще е на 15 октомври. Смартфоните от серията са обект на много спекулации, които разкриват повечето подобрения. Сега разбираме нови детайли за цената, на която Pixel 4 ще дебютира на пазара. Първоначалната информация разкрива, че подобренията в смартфоните от гамата могат да увеличат цената им до стойностите на iPhone 11. Фактор, който ще изправи PIxel 4 в директна конкуренция с флагманите на другите водещи производители с Android, както и с Apple. Информация от няколко различни търговски вериги разкриват, че версията на Google Pixel 4 с вградена памет от 64 гигабайта памет ще се продава за около €820. За сравнение стартовата цена на iPhone 11 на европейския континент е приблизително €810. Ако тези данни се потвърдят това означава, че Pixel 4 автоматично ще се превърне в най-скъпия смартфон от серията досега. Търговската верига също така Elara планира да стартира продажбите на Pixel 4 със 128GB вградена памет за €1125. За сравнение Phone 11 Pro, който има 256GB памет може да се намери на континента за €1329, докато iPhone 11 Pro Max с такъв капацитет струва €100 повече. Все пак трябва да отбележим, че информацията не е официално потвърдена. Предварителните данни, обаче разкриват, че серията Google Pixel 4 може да се окаже доста по-скъпа, отколкото повечето потребители очакват. Бъдещите собственици на смартфоните ще избират между поне три версии: Just Black, Clearly White и Oh So Orange. Oще от Digital: Google PIxel 4 ще има 90Hz дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 855 и 6GB RAM