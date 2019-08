Намирането на оптималния баланс между парола, която е достатъчно сложна за пробиване и да е лесна за запомняне е доста сложна задача. Колкото по-дълга комбинация от символи, букви и цифри подберете, толкова по-вече ще затрудните хакерите, но пък понякога може да се затрудните да се сетите каква беше паролата. С оглед факта колко популярни са смартфоните и мобилните приложения това се превръща във все по-голям проблем, с който се сблъскват всеки ден милиони потребители. Етай Маор е професионален хакер и специалист по сигурността на IBM, който съветва да изберем по-дълга фраза, отколкото комбинация от различни цифри, букви и символи. Той използва термина "PassPhrase" вместо "PassWord", изтъквайки предимствата на този метод за създаване на пароли. Според него така ще затрудним максимално алгоритмите, но в същото време ще можем лесно да се сетим каква комбинация сме избрали за акаунта си, съобщава BusinessInsider. Етай Майор смята, че това е най-добрия съвет да се предпазим в интернет. Така например вместо да изберете комбинация от 8-10 символа можете да прибегнете до фраза от типа "I Want To Go To Bon Jovi Concert" и да я превърнете в парола. Най-малкото наличието на толкова букви ще затрудни доста повече компютърните алгоритми на хакерите. Етай Маор препоръчва да се насочим към мениджъри за пароли като LastPass и 1Password, които да ви помогнат да се справите с този проблем. Тези програми генерират уникални и дълги комбинации, с които автоматично ни логват в сайтовете и приложенията. Още от Digital: Кое е най-доброто приложение за управление на пароли