Темата за интеграцията на мобилните приложения в една платформа не е нова и Facebook работят над нея от доста време. Огромната им потребителска база на практика ще позволи на компанията да създаде най-голямата платформа за комуникация в интернет. Поредната стъпка на Facebook към сливането на WhatsApp и Instagram е свързана с ребрандирането на приложенията. Плановете на компанията предвиждат за в бъдеще да се казват "Instagram from Facebook" и "WhatsApp from Facebook", съобщава TheInformation. Данните за добавянето на Facebook към имената бе потвърдена от три независими източника, както и от служители на Facebook. Със сигурност този ход е част от концепцията WhatsApp и Instagram да станат обща платформа за комуникация. От друга страна компанията иска всички хора, които ги използват да са наясно, че приложенията са тяхна собственост. В същото време решението е странно, тъй като досега Facebook предоставяха нужната свобода да оперират самостоятелно. Има и други причини за промяната на имената. Разследванията на антитръстовите регулатори срещу социалната мрежа също имат своето влияние Facebook да добави името си към популярните заглавия. За в бъдеще WhatsApp и Instagram ще се казват по същия начин на началния екран и на иконите в смартфоните, но променените имена ще бъдат актуализирани в Google Play и App Store. Все още не знаем кога официално ще влезнат в сила тези промени, но едва ли ще се наложи да чакаме дълго преди да видим "Instagram from Facebook" и "WhatsApp from Facebook. Oще от Digital; Facebook ще ни позволят да чатим между Instagram, Messenger и WhatsApp