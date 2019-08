Google Lens е полезна функционалност създадена да спестява ценно време на потребителите, докато откриват желаната от тях информация. Необходимо е единствено да насочите камерата на смартфона към даден предмет, сграда, животно или растение, за да разбере повече детайли за него от търсачката на Google. В момента функцията може да се използва като част от Google Assistant или приложението Google Photos за смартфони. Потребителите също така могат да работят с Lens, когато търсят снимки от мобилните браузъри. Функцията използва усъвършенствани алгоритми с изкуствен интелект на компанията и е обект на постоянни ъпдейти. По всичко личи, че Google са доволни от начина, по който работи Google Lens и планират да добавят икона за бърз достъп до Lens директно в Google Chrome за Android, съобщава xda-developers. Tова ще се случи в следващите седмици. След като функцията е налична вече ще виждате опцията "Search With Google Lens" на мястото на досегашната "Search Google For This Image". Изборът на "Share Image" ще стартира снимката с Google Lens. Подобна интеграция ще направи функцията още по-видима за всички и вероятно ще накара повече хора да я използват от мобилните си устройства. Не бива да забравяме и колко бързо, лесно и удобно е търсенето на информация с Google Lens. Oще от Digital: Google Lens вече разпознава над 1 млрд. обекта