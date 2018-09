Moбилната платформа iOS предлага много повече възможности за споделяне от това просто да публикуваме снимки и видеоклипове в социалните медии. Бутонът „Share“ изпълнява безброй функции, от изпращане на файлове до запазване на връзки за по-късен етап. Можете дори да използвате менюто "Share", за да автоматизирате процеси, и по този начин да пестите време и да държите най-използваните от вас преки пътища винаги под ръка. Но, за да направите това меню полезно за вас, ще трябва преди това да го персонализирате. Ето според Make Use Of какво трябва да знаем, за да използваме по-пълноценно менеюто Share на iPhone и iPad. Основни насоки Има два основни начина за споделяне в iOS: като използвате бутона „Share“ и контекстно-базирани опции на менюто. Бутонът „Share“ е лесен за разпознаване – изглежда като кутия със стрелка, излизаща от нея. Този бутон често се показва в лентите с менюта в приложения като Safari и Music. Чрез него можете да споделяте уеб страница, видеоклип , песен или друг елемент, към който в момента сте се фокусирали. Ето няколко примера за това, което прави бутонът „Share“ в различни приложения: - Safari: Споделя отворената уеб страница. - Music: Споделя текущо възпроизвежданата песен. - Photos: Споделя отвореното видео или снимка. - YouTube: Споделя текущия видеоклип. Можете също така да споделяте чрез контекстно меню, което често се появява, когато избирате или маркирате нещо. Например, ако маркирате текст в уеб страница, ще видите опция за споделяне. Как да използваме Share Sheet в iOS Ако решите да споделите елемент с iOS, ще трябва да използвате менюто „Share Sheet“. То ви позволява да споделяте с близки устройства, приложения и действия. 1. Споделяне с близки устройства AirDrop е протокол за безжично споделяне на Apple. Той ви позволява да споделяте от iPhone към друг iPhone, от iPhone към Mac, и от Mac към iPhone. Потребителите на Windows и Linux не могат да използват протокола. 2. Споделяне с приложения По този начин експортирате изображение директно в Instagram, добавяте електронна таблица в Google Drive или създавате нова бележка в Evernote, като използвате току-що споделения елемент. Някои от тези възможности ще се появят като опция, например „Add to Notes“, докато други ще стартират съответното приложение. 3. Стартиране на действия Действията не включват непременно споделяне на нещо. Те включват опции като запазване на снимка, отваряне на избрано съдържание в браузъра, добавяне на отметки и любими файлове и дори копиране на съдържание в клипборда ви. Как да персонализирате опциите си за споделяне в iOS Можете да персонализирате както приложенията, така и действията, за да се показват само опциите, които искате да използвате. Както вероятно знаете, трябва да имате инсталирано приложение, за да се покаже в менюто за споделяне. Инсталирането на повече приложения ви дава повече опции. За да активирате тези опции, споделете елемент и превъртете до края на списъка. Докоснете опцията „More“, за да разкриете списък с инсталираните местоположения за споделяне. За да разрешите дадено местоположение, използвайте плъзгача до името му, той трябва да е зелен. Можете да направите същото за менюто за действия по-долу, просто натиснете „More“. Разумно е да съхранявате приложенията и действията, които действително използвате. Също така е възможно да промените отново тези опции, така че да можете да поставите любимите си дестинации близо до началото. За целта докоснете и задръжте, след което плъзнете приложението там, където искате. Същото важи и за менюто за действия. Възможно е да откриете нови методи за споделяне, които не сте осъзнали, че са налице преди. Не забравяйте да проверите това меню, когато инсталирате нови приложения, особено такива, насочени към създаване или съхраняване на съдържание. Как да постигнете повече с Workflow Приложението Workflow е достъпно безплатно за всички в App Store. Ако все още не сте изтеглили Workflow, може да го направите сага, защото може да ви е от голяма полза. След като го инсталирате, не забравяйте да активирате опцията „Run Workflow“ в „Share sheet“. С помощта на този пряк път можете да изпълнявате сложни неща, като използвате споделени елементи, и дори не е нужно да ги компилирате сами. Workflow разполага с богата галерия от работни потоци, които могат да се изтеглят, за да можете да правите повече с устройството си, за по-кратко време. За да направите менюто за действия по-полезно, ще трябва да изтеглите работните потоци, които конкретно се включват в „Share sheet“. След като сте изтеглили няколко работни потока, можете да натиснете бутона „Share“, да изберете „Run Workflow“, а след това да докоснете съответния работен процес, за да го стартирате. Вижте 9 начина да подобрим живота на батерията в iOS 11