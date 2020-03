Повечето видео игри не изискват много физически натоварвания, така че вероятно любимото ви хоби не ви осигурява достатъчно движения. А обездвижването не е добро за здравето ни. Не искате ли да можете да комбинирате играта и движението? С тези игри, които ни предлагат от makeuseof може да направите точно това. Те имат силата да ви свалят от дивана и да ви накарат да се раздвижите с приятни упражнения. 1. Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) Ring Fit Adventure предлага страхотно забавление за всички, без значение в каква форма са. Упражненията натоварват различни области на тялото, включително ръцете, корема и краката. Ще отключите още упражнения докато спортувате, всички с различна сила на атака и възможности за справяне с противника. Това означава, че ще трябва да решите какво е най-добре да използвате въз основа на враговете, пред които сте изправени - и колко сте уморени! Скалата за трудност на играта съответства на вашите нужди, така че можете да я коригирате след сесия, ако ви се стори твърде лесно или трудно. Освен дългия приключенски режим, можете също да настроите бързи процедури за тренировка или дори да използвате Ring-Con, за да се упражнявате, докато правите нещо друго, например гледате телевизия. 2. Dance Dance Revolution / StepMania (PS2/PC) Dance Dance Revolution (DDR) може да ви осигури страхотна кардио тренировка. Играта предлага платформа, по която играчът трябва да танцува според инструкциите на екрана пред него и под звуците на подходяща музика. Ако все още имате PlayStation 2 има много домашни DDR версии, от които да избирате. Като алтернатива, разгледайте StepMania. Това е игра с отворен код за Windows, macOS и Linux, която много прилича на DDR. Заглавието е безплатно за изтегляне, въпреки че вероятно ще искате да добавите повече музика към него, това може да стане като посетите StepManiaOnline. 3. Fitness Boxing (Nintendo Switch) Друга игра, която ще ви накара да станете от дивана е Fitness Boxing. Това са забавни боксови упражнения, които вървят под ритъма на известни песни, изпълнени от различни известни изпълнители, като Lady Gaga, Pitbull и Kesha. Fitness Boxing предоставя чудесна възможност за тренировка в домашни условия, тъй като боксът натоварва цялото тяло. 4. Just Dance (Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Wii, Аndroid, iOS) Just Dance стартира през 2009г. и оттогава всяка година има ново издание. Играта ви кара да танцувате под звуците на колекция от поп песни и след това проследява движенията ви, за да оцени вашето представяне като използва различни методи, за да направи това. Докато Just Dance не предлага толкова интензивна тренировка, колкото някои други игри споменати в този списък, широката ѝ наличност и забавен геймплей правят тренировките на закрито по-малко скучни. Повечето от последните версии са доста сходни, така че можете да вземете Just Dance 2019 или Just Dance 2018, защото са по-евтини. 5. Beat Saber (VR) Ако имате достъп до някоя VR платформа (включително PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift или Oculus Quest) не пренебрегвайте Beat Saber. В Beat Saber ще притежавате две оръжия, подобни на светлинни саби, с които трябва да удряте идващите към вас блокове. Beat Saber е една от най-високо оценените VR игри, така че трябва да е задължителен избор, ако имате съвместим VR шлем. Вижте най-добрите фитнес приложения за Android и iOS