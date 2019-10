NVIDIA GeForce Now e името на стрийминг платформа за игри, която компанията разработва от няколко години. Платформата е налична под формата на бета версия за macOS от 2017г., а година по-късно дебютира и за компютрите с Windows. Следващата закономерна стъпка е интеграцията на NVIDIA GeForce Now за устройствата с Android. Още през август компанията започна публични тестове, които досега включват повече от 30 милиона часа в реален геймплей, съобщава TechSpot. Kомпанията потвърди, че се намира във финалния етап на разработката и скоро ще представи NVIDIA GeForce Now за смартфоните с операционната система. Сега разбираме, че разпространението на софтуера вече е започнало. NVIDIА планира да ъпдейтва смартфоните на няколко етапа. Това означава, че ще е необходимо да се въоръжите с още търпение, за да можете да изпробвате сами възможностите на платформата. NVIDIA GeForce Now вече е достъпна в някои страни. Oсновното изискване е да имате устройство, което работи с Android 5.0 или по-висока версия на платформата. Имайте предвид, че GeForce Now все още е в бета версия, което означава, че могат да възникнат различни проблеми. Скоростта на геймплея зависи изцяло от връзката ви към интернет, като е необходимо и да използвате геймпад. В заключение ще отбележим, че играенето на заглавия в услугата също така ще ви принуди да си регистрирате акаунт в официалния уеб сайт на NVIDIA. Още от DIgital: Oблачните геймърски услуги ще се превърнат в бизнес за $2.5 млрд. до 2023г.