HMD Global вече обещаха максимално бързи ъпдейти към Android и също така имат разнообразно портфолио от предложения в различните класове. Компанията сега представи новия си атрактивен модел, който се казва Nokia 3.1 Plus, който представлява по-голяма версия на Nokia 3.1, който видяхме през лятото. Новият смартфон вече разполага с 6-инчов дисплей и това е осезаемо увеличение, спрямо 5.2" екран на предходната версия. Резолюцията е 1440х720 пиксела, информира АndroidPolice. Nokia 3.1 Plus има минимални рамки около дисплея и съотношение на екрана от 18:9, което е подходящо за мултимедия, снимки и игри. Смартфонът се захранва от MediaTek Helio P22 процесор, който освен висока производителност гарантира и ниска консумация на енергия. Потребителите могат да очакват до две денонощия време за работа с едно зареждане от 3500mAh батерия. На гърба има двойна задна камера с 13МР и 5МР резолюция, както и сензор за отпечатък разположен точно под тях. Според информацията на пазаа ще се продават версии с 16GB/32GB памет и 2GB/3GB RAM. Устройството ще е част от Android One програмата и също така има 3.5мм. аудио жак и слот за microSD карта. В предната част има 8-мегапикселова с широкоъгълен обектив за правене на добри селфита и видео разговори. Nokia 3.1 Plus ще може да се купи във версии с Blue, White и Baltic цветове. Цената на версията с 2GB/16GB ще е €159, докато 3GB/32GB модел ще струва €179.