Apple официално публикуваха кои са най-добрите приложения и игри за iPhone, iPad, Mac и Apple TV през настоящата година. Успоредно с това компанията допълни, че продължава да насърчава разработчиците да създават още по-атрактивно съдържание. Всяко заглавие, което се качва в App Store трябва да отговаря на разнообразни критерии за сигурност и качество, тъй като портала се посещава от почти 500 млн. души всяка седмица. Това е впечатляващо постижение, което провокира и огромния интерес на разработчиците към App Store и платформите на Apple. Собствениците на устройствата от сериите iPhone, iPad, Mac и Apple TV знаят, че получават най-доброто по отношение на графиката, дизайна и качеството, когато изберат App Store. Ето и кои са най-добрите игри и мобилни приложения през тази година в онлайн магазина на компанията. Най-добро приложение за iPhone: Spectre Camera (Lux Optics) Най-добро приложение за iPad : Flow by Moleksine (Moleskine) Най-добро приложения за Mac: Affinity Publisher (Serif Labs) Най-добро приложение за Apple TV: The Explorers (The Explorers Network) Най-добра игра за iPhone : “Sky: Children of the Light” (thatgamecompany) Най-добра игра за iPad : “Hyper Light Drifter” (Abylight S.L.) Най-добра игра за Mac : “GRIS” (Devolver / Nomada Studio) Най-добра игра за Apple TV: “Wonder Boy: The Dragon’s Trap” (DotEmu) Най-добра игра за Аpple Arcade: “Sayonara Wild Hearts” (Simogo) Oще от Digital: 5 любопитни факта за App Store, които може би не знаете