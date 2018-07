Мicrosoft възнамеряват да изненадат своите потребители с премиерата на няколко нови продукта на предстоящото изложение Gamescom. Геймърското събитие ще се проведе в Германия между 21 и 25 август. Компанията засега пази в тайна детайли за плановете си, но със сигурност няма да представи наследник на Xbox One. Вместо това Microsoft ще се фокусират върху геймърските аксесоари и предстоящите заглавия, които ще са достъпни за настоящите версии на конзолата. Според непотвърдена информация на тази дата ще видим нов контролер за конзолите, който ще се казва Xbox Elite, информира TechCrunch. Данните разкриват, че този аксесоар ще включва опция за зареждане, чрез USB Type-C порт и също така ще е съвместим с Windows 10. Очаква се още Microsoft да променят дизайна му, което ще улесни още повече потребителите в навигацията и използването на бутоните, докато се забавляват с любимите си игри. Ако всичко върви по план Xbox Elite ще се продава на пазара още до края на септември. Припомняме ви, че компанията ще прoведе своята конференция на Gamescom още в първия ден на събитието. Това означава, че на 21 август ще разберем какви изненади ни очакват от Microsoft. Някои анализатори дори смятат, че тогава ще видим бюджетна версия на Xbox One S, която се продава на по-достъпна цена, но тази информация засега не е потвърдена официално. Oще от Digital: Xbox One X срещу Xbox One S срещу Xbox One – заслужава ли си ъпгрейда