Android устройствата са чудесни за гледане на филми и телевизия и за слушане на музика и подкасти. Почти всички Android устройства звучат доста добре. Възможно е обаче да не сте доволни от начина, по който звучи вашето устройство. В повечето случаи този проблем не е свързан с качеството на самия високоговорител, а с настройката му. Какво можете да направите? От Make Use Of препоръчват да използвате някое от тези 5 Android приложения за подобряване качеството и силата на звука. Equalizer Еквалайзерите обикновено са най-добрият вариант за подобряване качеството на звука. Те ви помагат да овладеете всяко изкривяване, което може да се появи като страничен ефект и по този начин телефона ви ще звучи по-силно и добре. С приложението Equalizer можете да избирате една от единадесет предварително зададени настройки. Ако преминете към платената версия, ще можете да създадете свои собствени. Equalizer FX Това приложение е подобно на Equalizer, но се различава от него по това че работи с Google Play Music. Много аудио приложения от трети страни не работят със стрийминг услуги, или само след като преминете към платената им версия. Табът "Effects" предлага опциите "Bass Boost" и "Loudness Enhancer", които ще помогнат за подобряване качеството и силата на звука от високоговорителите на телефона ви. Приложенеито е безплатно. Precise Volume Precise Volume е приложение, което предлага по нещо за всеки. Има еквалайзер с функция за усилване на звука. Също така получавате предварително зададени настройки, които се активират, когато сложите слушалки и можете да зададете персонализирани нива на силата на звука за различни приложения. Приложението има безплатна и платена версия. VLC for Android Популярният медиен плейър ви позволява да увеличите звука с до 200%. За целта трябва първо да отидете до Preferences -> Video -> Audio-boost, за да активирате увеличението на звука. Сега, когато започнете да възпроизвеждате медия, натиснете бутона Settings и изберете иконата "Equalizer". Ще бъдете подканени да запазите нова настройка на еквалайзера, въпреки че не е нужно да правите това. В следващия диалогов прозорец намерете хоризонталния плъзгач в горната част и го плъзнете надясно, за да увеличите нивото на звука. Когато излезете, ще имате опция отново да запазите промените си. За разлика от версията за десктопи, VLC for Android е страхотен както за музика, така и за филми. Ако съхранявате много съдържание, локално на устройството си, това може да е добро решение за вас. Приложенеито е безплатно. MX Player Това приложение е само за филми, но също може да увеличи звука с 200% над нивото, което телефонът ви позволява нормално. MX Player е лесно за използване приложение и може да се контролира с жестове, но първо ще трябва да го настроите. Отидете в Settings > Audio и сложете отметка до "Volume boost". След това отидете в Settings -> Decoder и сложете отметка до "HW+ decoder (local)". Пуснете видеоклип. Прекарайте пръст нагоре по екрана, за да увеличите силата на звука. Силата на звука се връща към нормалното ниво, когато излезете от приложението. Приложенеито е безплатно.