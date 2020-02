Изпадали ли сте в ситуацията, когато изтегляне файл от интернет, но след това не можете да откриете къде се е запазил в смартфона? Ако отговора е положителен ще ви информираме как лесно да намерите къде е разположена папката "Downloads" на устройство с Android. За разлика от iPhone, където файловете са достъпни от началния екран е необходимо да отворите менюто с настройки. В повечето случаи трябва да направите едно плъзгане на пръста, за да откриете къде е "My Files" или "Files Manager". След това ще можете да разглеждате всички снимки, аудио записи, видео клипове и друга мултимедия, която пазите на смартфона или в облачни услуги като Google Drive или OneDrive. Ето как да откриете папката с изтеглени файлове от устройствата с Android, според BusinessInsider: 1. Oтворете менюто с приложения, като плъзнете пръста си нагоре в долната част на екрана. 2. Открийте "My Files" или "File Manager" иконата и кликнете върху нея. 3. Имайте предвид, че някои видове устройства използват "Files" на Google за тази цел. 4. Ако имате смартфон на Samsung ще откриете "My FIles" в секцията с приложения на компанията. 5. След като кликнете върху иконата ще отворите допълнително меню, където е разположена "Downloads" папката. Oстава само да отделите време и да разгледате цялата информация и файлове, които съхранявате в своето устройство. Добре е да знаете, че например нещата, които теглите от Google Chrome можете бързо да откриете с кликване на трите точки в горния десен ъгъл на браузъра. Ако използвате microSD карта ще видите по същия начин наличното съдържание от устройство с Android. Още от Digital: 6 неща, които ще могат бъдещите смартфони с Android