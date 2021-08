EISА публикуваха официално победителите в своята престижна класация за продукти в мобилната индустрия. Всъщност това име е съркащение от Exprert Imaging & Sound Association (EISA). Oрганизацията е основана през 1982г. включва екип от технически експерти от 60 водещи печатни и онлайн издания от 29 държави по цял свят.

Наградите EISA Awards се връчват веднъж годишно като всеки експерт дава своя глас за най-добрите предложения в много категория, като Hi-Fi Audio, Home Theater, Mobile Devices и др. Тазгодишното издание вече е факт, като победителите в различните категории вече са известни.

Победител в "Advanced Smartphone" сегмента е Oppo Find X3 Pro с уникалното съчетание от дизайн и характеристики. iPhone 12 Pro Max единодушно е избран за най-добрият смартфон на EISA 2021-2022 наградите. Любопитен е избора на най-добър продукт за мултимедия, като отличието е за Sony Xperia 1 III.

Популярността на гъвкавите смартфони е предизвикала вниманието на EISA, които единодушно избират Huawei Mate X2 за най-иновативно устройство. Още един модел на китайския гигант попада в полезрението на ЕISА и това е Huawei Watch Watch 3 Pro. След внимателен анализ експертите са категорични, че това устройство е най-добрият умен часовник, който са тествали.

TCL 20 Pro 5G oглавява Best Buy Smarthone категорията, докато Philips Fidelio L3 са лидер при безжичните слушалки. Последният продукт, който спада в категорията мобилни устройства и привлича вниманието на EISА e We. by Loewe We. Hear 2. Toва е най-атрактивния преносим високоговорител, според експертите на организацията.

