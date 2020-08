Тайванският производител представи най-новият представител на Dimensity серията от процесори, който се казва Dimensity 800U. Това е шестият чип с този бранд, който също както своите предшественици разполага с интегриран 5G модем. По този начин Dimensity 800U се присъединява към Dimensity 720, Dimensity 800, Dimensity 820, Dimensity 1000 и Dimensity 1000+. Новият процесор е оптимзииран за смартфоните от средния ценови клас и е произведен със 7-нанометрова технологията на FinFET. MediaTek Dimensity 800U е осемядрен процесор, който предлага съчетание от две ARM Cortex-A76 ядра, които работят на 2.4GHz и още шест с чип дизайна Cortex-A55, където работната честота е 2GHz, съобщава xda-developers. Toва е една от съществените разлики с MediaTek Dimensity 800, който предлага 2х4 Cortex-A55 и Cortex-A76 ядра, опериращи на 2GHz. Според данните новият процесор ще предложи по-добро Single-Core Performance представяне от своя предшественик, но ще изостава по-този показател от по-бързия Dimensity 820. Бъдещите смартфони с процесора ще могат да имат дисплеи с Full HD+ резолюция и честота за опресняване на кадрите от 120Hz. Kомпанията обещава още поддръжка на HDR10+ видео, както и MiraVision PQ Engine, предлагащ допълнителни HDR оптимизации за видео клипове. Интегрираният модел за 5G технолoгията е базиран на 5G+5G Dual Sim Dual Standby (DSDS) решение на компанията. Новият процесор може да работи в sub-6GHz 5G в SA и NSA мрежи. Другите спецификации включват dual Voice over New Radio (VoNR), 5G two carrier aggregation (2CC 5G-CA). МеdiaTek Dimensity 800U е базиран на UltraSave технологията, a графичният чип е Mali-G57 MC4 GPU. Устройствата ще могат да се възползват от самостоятелното APU звено с машинно обучение, но също да имат 64-мегапикселови или 20МР/16МР основни камери, които записват 4K видео. Процесорът е оптимизиран за UFS 2.2 памет модули и предлага Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5 свързаност. Още от Digital: MediaTek Dimensity 1000 5G ще е първият в света чип с поддръжка на AV1 кодек