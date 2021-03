Huawei HMS for Car

Huawei ще разчитат на гъвкав бизнес модел, с който да ограничат ефекта на търговските санкции срещу компанията. Именно заради това фокуса ще се измести от смартфоните към алтернативни пазарни сегменти. HarmonyOS е само пример за желанието на Huawei да имат операционна система, която захранва всичките им устройства, независимо от размера. Китайският производител вижда сериозен потенциал за бъдещо развитие в сегмента на автомобилите. Така например още през лятотo разбрахме, че Нuawei ще разработват хардуер за автомобили с китайската компания BYD. Компанията финансират още няколко атрактивни проекта в тази сфера, което също загатва за амбициозните им планове. Вече стартира работата над умни пътища, които могат да комуникират със самоуправляващи автомобили. Специалистите на Huawei експериментират с различни приложения на модерните технологии, които да ни позволяват да пътуваме по-безопасно. Следващата стъпка е сключване на партньорство с повече производители на автомобили, които да предлагат услугите на Huawei на своите клиенти. Главният изпълнителен директор на Huawei Consumer Business Group, Ричард Ю обяви сътрудничество с германския концерн Daimler. Съвместните планове на двете компании предвиждат собствениците на Mercedes-Benz S-Class 2021 ще могат дa използват HMS for Car платформата. Това е универсално решение, което е базирано на облачните технологии на Huawei. Потребителите ще имат достъп до смарт асистент и лесно да стартират всяко приложение на инфотейнмънт системите без дори да го инсталирате. HMS for Car е подходящо решение за забавление с игри, гледане на видео, четене на новини, слушане на подкасти и др. Очаква се първите модели от Mercedes-Benz S-Class 2021 с поддръжка на HMS for Car да бъдат S400L, S450L и S500L. Още от Digital: Huawei ще разработват компоненти и софтуерни решения за автомобили